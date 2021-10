Egyre erőszakosabban próbálnak áttörni a határon a migránsok

Kizárólag az interneten – közösségi oldalakon, Messengeren, chatszobákban – kommunikálnak a nemzetközi embercsempészbandák, amelyek erőszakkal osztották fel a magyar-szerb határ szerbiai oldalát, ahol kizárólag ők juttathatják át a schengeni határon az illegális bevándorlókat – nyilatkozta Boross Zoltán ezredes a Magyar Nemzetnek. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nemzetközi bűnözés elleni főosztály vezetője egyre nagyobb migrációs nyomásról számolt be a napilapnak.

A Magyar Nemzet hétfői számában megjelent interjúban az ezredes elmondta: az elfogott embercsempészek nemzetiségét nézve a top öt – sorrendben – román, szerb, magyar, ukrán, moldáv. A magyarok száma idén jelentősen megnőtt. Az idén október 21-ig elfogott 909 embercsempész 55 országból érkezett. Tavaly egész évben 414 embercsempész ellen indítottak eljárást. Tavaly a 414 csempészet során 2743 migránst szállítottak, idén a 909 embercsempész már 7771, 32 országból származó migránst próbált nyugatra juttatni.

A csempészett migránsok származási országát tekintve toronymagasan vezetnek szírek: a 7771 közül több mint ötezer szírnek mondta magát, második helyen állnak az afgánok.

Elmondta, hogy jelenleg még nem növekszik az afgánok száma. A harmadik legnagyobb számban csempészett migráns bangladesi, a negyedik pakisztáni és az ötödik szomáliai. Az utóbbi három szám azt mutatja, hogy a bűnözői csoportok elsősorban Románia menekülttáboraiból csempésznek. A temesvári táborban nagyon sok pakisztáni, bangladesi, szomáliai van. A szír és az afgán migránsok pedig a szerb szakaszon érkeznek.

Boross Zoltán elmondta:

augusztustól kezdték el tapasztalni, hogy fokozottan nő a migráció.

Ez arra az időszakra tehető, amikor az afganisztáni helyzet romlott mindenki arra számított, hogy az afgánok tömegesen elindulnak. Kiderült azonban, hogy a migránsok számának növekedése nem ezért történt. Jelenleg is a szírek jönnek nagy létszámban, azok, akik Törökországban menekülttáborokban voltak eddig.

A legújabb török jelentések szerint elkezdett növekedni a Törökországban elfogott afgánok száma. Afganisztánon belül négy és fél millió a belső migráns, akik vélhetően csak az alkalomra várnak és elindulnak nyugatra. El is kezdték a törökök gőzerővel kiépíteni a falat az iráni határukon.

A magyar rendészet és a bűnügyi terület közösen egy új módszertant dolgozott ki a migránsok és az embercsempészek elleni fellépésre. Ez is eredményezte azt, hogy szeptembertől látványosan megnőtt az elfogások száma hazánkban, ugyanakkor csökkent Ausztriában.

Másrészt az osztrákokkal nagyon magas vezetői szintű, országos főkapitányi, bűnügyi főigazgatói szintű megbeszélésen több pontos intézkedési terv készült arról, hogy pontosan melyek azok a területek, ahol az osztrák és magyar rendőrök együtt dolgoznak.

Boross Zoltán elmondta azt is, hogy az embercsempészbandák egymás között felosztották a szerb-magyar határt a szerb oldalon öt-hat szakaszra. Vagy megveszik egymástól a területet, vagy a másiktól erőszakkal elfoglalják azt, ahol aztán kizárólag ők csempészhetik az illegális bevándorlókat. A csoportok vezetői irakiak, szírek, afgánok és marokkóiak. A szervezettség egyértelmű, az óriási bevétel szintén; Bécsig három-négyezer eurót is elkérnek fejenként a migránsoktól.

Hat éve, a válság évében 1117 embercsempész ellen jártak el, most átlag napi hat csempészt fognak el. Ez is jelzi, hogy a Nyugat-Balkánon komoly migrációs mozgás indult be.