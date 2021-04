Családpolitikai téren sincs egység a baloldalon

Egyik baloldali párt sem rendelkezik egységes és komplexitásában a mostani családtámogatási rendszert megközelítő tervezettel.

Egységes és komplexitásában a mostani családtámogatási rendszert megközelítő tervezettel egyik baloldali párt sem rendelkezik ma Magyarországon – mondta a Magyar Nemzetnek Tóth Erik arról, hogy mi várható egy esetleges 2022-es kormányváltás esetén a családpolitika terén. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint amennyiben valóban lesz közös ellenzéki program, úgy annak tartalma komoly hitelességi deficittel fog együtt járni.

A baloldal egyik miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter a múlt hét folyamán posztolta ki közösségi oldalára, hogy a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezményét igénybe véve, a magyar kormány támogatásával ők maguk is beszereztek egy vadonatúj Daciát. „Az általam hőn áhított kormányváltás után is fontos megtartani, sőt bővíteni a családtámogatásokat” – fűzte az autóról feltöltött képekhez Hódmezővásárhely polgármestere. A hétgyerekes városvezető arról is beszámolt, hogy azért most vették igénybe a támogatást, mert májusban ötödik gyermeke is betölti a 18. életévét, így most még jogosultak a kedvezményre.

„Élmény volt ismét egy autóban utazni” – lelkendezett a magát egyébként jobboldaliként meghatározó, a baloldal miniszterelnök-jelöltjének bejelentkezett polgármester. Márki-Zay Péter később egy megjegyzéssel egészítette ki a posztot, amelyet a személyes oldalán tett közzé, mindenki számára látható nyilvános bejegyzésként. A kommentelők közül rengetegen képmutatással vádolták meg az ellenzéki polgármestert, aki azt írta: a felmerülő politikai aspektusokra majd közszereplői oldalán válaszol.