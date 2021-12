Csak az oltás véd meg a Covid pusztításától

Aradszki András és Bányai Gábor kormánypárti képviselő a poklok poklát járta meg a koronavírus miatt.

Ha felvehette volna a koronavírus elleni védőoltást, akkor elkerülte volna a hónapokon át tartó mérhetetlen szenvedést Aradszki András (KDNP) és Bányai Gábor (Fidesz) országgyűlési képviselő. Ők mindketten elfogadták volna a vakcinát, de akkor betegedtek meg, amikor még nem kérhettek oltást. Bányai Gábor például néhány nappal azelőtt fertőződött meg, hogy megkapta volna az ellenanyag első dózisát. A politikusok a saját példájukon keresztül is arra figyelmeztetnek, hogy a koronavírus hihetetlen pusztítást tud végezni, és a nagyobb bajt csak az oltással lehet elkerülni – írja a Magyar Nemzet.

Aradszki András KDNP-s országgyűlési képviselő tavaly advent előtt, november közepén kapta el a koronavírust. A politikus először csak egy kis torokkaparást és hidegrázást érzett, aztán viszonylag hamar magas láza lett. Három-négy nappal később pedig már be is került a kórházba, ahol hetekig rendkívül súlyos állapotban volt, hosszú időt töltött lélegeztetőgépen. Erről az időszakról nincs emléke, arról azonban igen, amikor már a normál intenzív kezelést kapta. Nagyon megmaradt benne, hogy az orvosok, az ápolók, de még a műszaki személyzet is milyen emberfeletti küzdelmet folytattak a betegek, így az ő gyógyulásáért is.

A családomat nagyon megviselte ez a nehéz, embert próbáló időszak. A lányom tartotta a kapcsolatot az intézménnyel, ahonnan felváltva érkeztek jobb és rosszabb hírek rólam. A családom elmondása szerint legalább ötször lemondtak arról, hogy élve kijöhetek a kórházból, de az Úrnak és az egészségügyi dolgozóknak köszönhetően a gyógyulás útjára léphettem, és felépültem

– emelte ki.

A KDNP-s országgyűlési képviselő a gyógyulása kapcsán úgy fogalmazott, hogy rendkívül hálás az embereknek a rengeteg imáért. Elmondta, hogy amikor súlyossá vált az állapota, és ennek híre ment, akkor hazánkban imaláncok alakultak, de Kárpát-medence-szerte, sőt még Spanyolországban és Svédországban is fohászkodtak a gyógyulásáért.

Imacsoportok alakultak a gyógyulásért

„A sok ima meghallgatásra talált a Jóistennél, az Úr nem hagyott magamra a bajban. Jellemző, hogy a Szentírás mindig ott volt nálam a kórházban, és amikor már tehettem, sokat olvastam a Bibliát. Az égi közbenjárás mellett persze az is kellett a gyógyulásomhoz, hogy az egészségügyi dolgozók valóban erőn felül teljesítettek akkoriban is” – hangsúlyozta Aradszki András. A politikus annak is nagy jelentőséget tulajdonít, hogy a koronavírus-fertőzést jó fizikai állapotban kapta meg. Úgy véli, a csodás gyógyulásához az is kellett, hogy nem volt túlsúlyos, és nem kínozta semmilyen krónikus betegség sem.

A sok fohásznak, a kiváló orvosi ellátásnak és a jó fizikai állapotomnak köszönhetem az életemet

– tette hozzá.

A politikus biztos benne, hogy a koronavírus-fertőzés miatti megpróbáltatások megváltoztatták, a gyógyulása után másképp tekint önmagára, a családjára, és másképpen látja a világot is. Sok mindenre rádöbbentette a betegség, ami előhozta az igazi arcát. Például sokkal nyitottabb lett a pozitív dolgokra. Aradszki András kifejtette: a személyes tapasztalata, hogy a többi súlyos betegséghez hasonlóan a koronavírussal vívott testi küzdelem megváltoztatja az ember lelkét, szellemét is. Tavaly novemberben még nem kaphatta meg az oltást, pedig ha felvehette volna a vakcinát, akkor nem kellett volna az elképesztő, több hónapon át tartó tortúrán keresztülmennie, és nem került volna veszélybe az élete. „Arra kérek mindenkit, hogy aki még nem vette fel a vakcinát, az tegye meg, és aki teheti, kérje a harmadik oltást is. Tanuljon mindenki az én esetemből, és védje meg magát, hogy ne kelljen megküzdenie a kórral” – hangsúlyozta.

Hónapokig élet és halál között

Aradszki András még a kórházban lábadozott, amikor képviselőtársa, a szintén kormánypárti Bányai Gábor elkapta a koronavírust. A Bács-Kiskun megyei fideszes politikus mindazonáltal úgy betegedett meg, hogy nagyon vigyázott magára. Szinte mindig viselt maszkot, rendszeresen fertőtlenítette a kezét, és kerülte a tömeget. Az első két hullámot így még szerencsésen átvészelte, ám februárban, a harmadik hullám elején megbetegedett, csak néhány nappal azelőtt, hogy megkapta volna az első oltást.

Úgy emlékszik vissza, hogy február 18-án, csütörtökön egy találkozó után kezdett el kaparni a torka. Másnap már lázfoltok jelentek meg a testén, de ekkor még nem tudta, hogy elkapta a koronavírust.

Este viszont már több tipikus tünet is jelentkezett nála, szombaton pedig a PCR-teszt eredménye is igazolta a gyanút – megfertőződött. Az orvos ekkor még azt mondta neki, hogy amíg az oxigénszaturációja nem megy 90 százalék alá, nem kell kórházba mennie. Keddre azonban a véroxigénszintje csaknem a felére esett, így mentőt kellett hívni hozzá. Beszállították a kiskunhalasi járványkórházba, másnap pedig már lélegeztetőgépre tették. Nagyon gyorsan életveszélyes állapotba került.

„Február 24-én tettek mélyaltatásba, és elindult a rendkívül hosszú kálváriám. Összesen 111 napon át kezeltek az intenzív osztályon, abból több mint három hónapot voltam lélegeztetőgépen. Nyolcvanöt napot töltöttem mélyaltatásban, 69 napig pedig műtüdő tartott életben” – sorolta a hónapokon át tartó tortúrájának hajmeresztő részleteit a fideszes politikus. Amikor magához tért a mélyaltatásból, az döbbentette meg a legjobban, amikor megtudta, hogy már május van: ezt a három hónap „kiesést” sokáig nem is tudta feldolgozni.

Megdöbbentő találkozás a Teremtővel

Bányai Gábor úgy véli, hogy a gyógyulása egyértelműen a csodák kategóriájába tartozik. A kezelések alatt például kétszer is leállt szíve, de újra tudták indítani, menet közben a veséje is összeomlott, emiatt hetekig dializálták. Mindez idő alatt vérre is szüksége volt, összesen tizenhat egységet kapott a kórházban. „A tüdőm annyira összeroncsolódott a koronavírus miatt, hogy nekem a tudomány mai állása szerint meg kellett volna halnom. A szívem azonban, bár kétszer is megállt, nem adta fel a küzdelmet” – fűzte hozzá. A fideszes politikus is nagyon hálás az orvosoknak, a nővéreknek és az ápolóknak.

„Hálával tartozom a mellettem végig kitartó családomnak és a rengeteg embernek, akik a gyógyulásomért fohászkodtak. S persze legfőképpen meg kell köszönnöm a Jóisten támogatását, mert bár a tüdőm elvileg végzetesen roncsolódott, mégis rendbe jöttem. Annak ellenére felépültem, hogy a tankönyvek szerint nekem esélyem sem volt a gyógyulásra. Az orvosok is azt mondták, hogy isteni csoda történt”

– mutatott rá.

A parlamenti képviselő elmesélte azt is, hogy miután felébresztették a mélyaltatásból, nagyon rossz állapotban volt. Minden testnyílásából és még máshonnan is, csövek, katéterek és szondák lógtak. Béna volt a gyógyszerektől és az izomvesztéstől, és ahogy a fájdalomcsillapítókat fokozatosan vonták meg tőle, a csövek és a felfekvéses sebek miatt is elképesztő fájdalmai voltak. Kínozta a gépek csipogó hangja, és nem tudott aludni sem. Ez olyan mély depressziót okozott neki, hogy nem akart tovább élni. „Könyörögtem az Úrhoz, hogy vegyen magához. Találkoztam is a Jóistennel, aki felajánlotta a választás lehetőségét, és én a vele való hosszas közös beszélgetés után úgy döntöttem, hogy még maradok a Földön. A Teremtővel való találkozás rendkívül nagy hatással volt rám. Láttam az Urat, aki él, és soha ki nem fogy az emberek iránti szeretete” – hangsúlyozta.

Bányai Gábor is mindenkit arra biztat – oltassa be magát. Szavai szerint, ha ő időben hozzájutott volna a vakcinához, akkor megmenekül a sok szenvedéstől, és nem járja meg a kínok kínját. Immáron felgyógyulva csak meg tudja erősíteni a szakemberek véleményét: az oltással életet nyerhetünk.

