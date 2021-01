Beijedt a polgármester, most már segítséget kér az Antifa ellen

Hónapokon keresztül ellenállt a segítségkérésnek a polgármester Portlandben, ahol a legdurvább BLM-tüntetések voltak idén, ráadásul a leghosszabb ideig. A demokrata Ted Wheeler nyáron még csatlakozott a tüntetőkhöz, ahonnan azonban hamar elzavarták – írja a V4NA Hírügynökség.

Később, augusztusban Donald Trump felajánlotta, hogy szövetségi segítséget nyújt a városnak az erőszakos zavargások miatt, a polgármester viszont nem fogadta el azt, helyette arról beszélt, hogy Trump miatt van gyűlölet és megosztottság.

Ősszel már elkezdett szorulni a hurok Wheeler nyaka körül, amikor bejelentette, hogy elköltözik a lakásából, miután az épületet megtámadták a tüntetők. A polgármester azonban még ez után is az erőszakos tömegnek próbált meg kedvezni, amikor betiltotta a könnygáz használatát a tömeg feloszlatására.

Portland protesters are back tonight outside the building where Mayor Ted Wheeler supposedly lives. They continue to push the for mayor to resign. pic.twitter.com/8JAgVShsKS

Az újév viszont a jelek szerint változást hozott Ted Wheeler gondolkodásában. A szilveszteri zavargások után elítélte az Antifát és a radikális anarchistákat, és azt mondta, hogy most már szükséges plusz eszközök bevetése, hogy véget vessenek az erőszaknak.

A polgármester azt kérte, hogy az állami törvényhozásban szigorítsanak a büntetésén azoknak az embereknek, akik már többször követtek el vandalizmust és súlyos rombolást. Továbbá arra kérte a szövetségi, az állami és a megyei rendvédelmi szerveket, hogy gyűljenek össze, és tegyenek valamit az anarchista erőszakkal szemben mihamarabb.

Mindeközben azonban atrocitás is érte Ted Wheelert egy étteremben. A beszámolók szerint az Antifa aktivistái környékezték meg a polgármestert, és azzal vádolták meg, hogy könnygázzal támadta meg őket. Nem is hagyták békén egy darabig a politikust, mondván, hogy joguk van ott lenni és beszélni hozzá.

Antifa activists corner Mayor Wheeler, accusing him of gassing them, which they claim will affect them for the rest of their lives. Wheeler is one of the only mayors in the US to ban the use of tear gas, and the police in Portland used pepper spray, not tear gas, anyway. https://t.co/n4jdb7WPN9

— Ian Miles Cheong (@stillgray) January 3, 2021