Bécsi templomot dúltak fel török fiatalok

Randalíroztak, megrugdostak több padot, illetve a gyóntatófülkét.

Mintegy ötven török származású fiatalember tombolt és dúlt fel egy templomot Bécsben – számolt be róla a Kurier című osztrák napilap. Értesüléseik szerint a fiatalok a zömmel bevándorlók lakta 10. kerületben, a Reumannsplatzon gyülekeztek, s már ott is rendbontásra, verekedésre került sor, petárdákat is robbantottak, iszlamista szlogeneket kiáltottak.

A kiérkező rendőrök oszlatták fel a kisebb tömeget, s tíz fiatalembert igazoltattak. A rendőri intézkedés azonban látszólag nem tántorította el őket attól, hogy mintegy két órával később a közeli Páduai Szent Antal-templomba (Antonskirche) vonuljanak,

Ott „Allahu akbart” (Isten hatalmas) kiáltva félemlítették meg a bent tartózkodókat, s többször belerúgtak a gyóntatószékbe és az imapadokba. A pap azonnal értesítette a rendőrséget, amely hamarosan azonosította az elkövetőket.

Bár a hatóság szerint diákcsínyről van szó, az ügyben az alkotmányvédelmi hivatal vette át a nyomozást, miután kiderült, hogy az elkövetők közül tíz fiatalt fanatikus iszlamistaként tartanak számon. Ők már állítólag hónapok óta rettegésben tartják a kerület lakóit.

A belügyminisztérium szerint az iszlamista kiáltásokból ítélve az esetnek köze lehet a Mohamed-karikatúrák körül Franciaországban kibontakozott vitához.

Október 16-án Párizs közelében fejezte le egy iszlamista terrorista Samuel Paty történelemtanárt, aki ilyen karikatúrákat mutatott meg osztályának.

Emmanuel Macron francia államfő – aki éppen október elején hirdette meg az iszlám szeparatizmus elleni harcot –, a merénylet után azt mondta: Franciaországban ezután is lehet a karikatúrákat publikálni, és az ország megvédi szekuláris értékrendjét a radikális iszlámmal szemben.

Kijelentése kiváltotta a muszlimok haragját világszerte, sőt, a francia termékek ellen is bojkottot hirdettek több arab országban.