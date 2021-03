Bántalmazás, kényszerházasság – Világszerte növekszik a keresztény nők üldöztetése

Az Open Doors International civil szervezet kiadta 2021-es jelentését a keresztény nőket ért üldöztetésről. A „Same Faith, Different Persecution” című tanulmány rámutat a keresztényüldözés világszerte növekszik, ami súlyosan érinti a keresztény közösségek nő tagjait – írja a V4NA hírügynökség.

A jelentés első, 2018-as kiadása óta eltelt három évben folyamatosan emelkedett a nők fenyegetettsége – derül ki a tanulmányból. Az adatok a keresztényüldözés által leginkább érintett 50 országból származnak, a jelentést nemzetközi nőnap környékén adják ki minden évben.

International #Women’s Day is also an opportunity to highlight the challenges and needs of #Christian #women so “every woman who is persecuted for her #faith and #gender is seen, valued and enabled to reach her #God-given potential.”

Click here for more: https://t.co/z0VRjmrdVE pic.twitter.com/tKUe8lveQa

— Open Doors (@opendoorssa) March 11, 2021