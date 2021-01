Az ellenzéki polgármester soron kívül kapott oltást Gyöngyösön

Miközben több balliberális párt oltásellenes kampányt folytat, Hiesz György elsők között jutott a szérumhoz.

Jogosulatlanul juthatott hozzá a Covid-19 elleni védőoltáshoz Gyöngyös balliberális polgármestere, Hiesz György akkor kaphatta meg a vakcinát január elején, amikor a járványügyi szabályok szerint csak az egészségügyi és intézményi dolgozók, valamint az egészségi állapotuk miatt veszélyeztetett betegek, vagy veszélyeztetett munkát végzők voltak jogosultak arra – adta hírül a PestiSrácok.hu. A polgármester a Magyar Nemzetnek nem tagadta az oltás tényét, de nyilatkozni nem kívánt az ügyben, ehelyett a gyöngyösi Bugát Pál Kórház főigazgatójához irányította a lapot, mondván ő a nyilatkozattevő. Az intézményvezetőt még nem érték el az ügyben.

Az internetes oldal megírta: a városvezető beoltását a gyöngyösi Bugát Pál Kórházban végezték el, amit az intézmény dolgozói is megerősítettek a portálnak.

A PestiSrácok.hu értesülése szerint az aznapi felhasználásra kiolvasztott védőoltás-mennyiségből egy intézményi oltás után érkezett vissza néhány vakcinaadag a gyöngyösi kórházba, amelyek felhasználására már csak egy óra állt rendelkezésre. – A gyöngyösi kórház a protokoll szerint ekkor értesítette a gyöngyösi háziorvosokat, hogy az oltási terv alapján – koruk vagy egészségügyi állapotuk miatt – legindokoltabb helyiek körében használják fel a megmaradt vakcinákat. Hiesz György polgármester röviddel ezt követően jelent meg a kórházban és kérte maga számára az oltást, melyet az oltóanyag felhasználhatósága miatt kényszerhelyzetben lévő orvos be is adott neki, ennek több kórházi dolgozó is szemtanúja volt – írta az internetes portál.

A Magyar Nemzet megkereste a PestiSrácok.hu oldalon megjelent cikkel kapcsolatban Hiesz Györgyöt, aki nem kívánt az ügyben nyilatkozni.

Gyöngyös polgármestere csupán annyit mondott, hogy keressék Weisz Pétert, a Bugát Pál Kórház főigazgatóját, mert ő jogosult nyilatkozni az ügyben. A Bugát Pál Kórház főigazgatóját még nem tudta a lap elérni.

Bonyolítja az ügyet, hogy a politikus a balliberális oldal oltásellenes kampánya közepette kaphatta meg a védőoltást. A DK a minap jelentette be: aláírásgyűjtésbe kezd az európai engedéllyel nem rendelkező kínai vakcina ellen. A Gyurcsány-párt pedig korábban arra kérte az Európai Bizottságot, akadályozza meg, hogy a magyar kormány a magyarokon kísérletezzen az orosz vakcinával. A Jobbik sem maradt le az elmúlt hónapokban a DK-tól az oltásellenes kampányban, Nunkovics Tibor, a párt országgyűlési képviselője az orosz ruletthez hasonlította az orosz vakcinát. S közben hozzátette: „Orbán úgy vár Putyin csodavakcinája, mint Rákosi a sztálini vörös hadseregre”. Ugyanekkor a Momentum-alapító Csillag Tamás is megszólalt a témában, és arra célozgatott, hogy szerinte a fideszes országgyűlési képviselőket kellene tesztelnie az orosz oltóanyagot. – Ha működik, ha nem, mi csak nyerhetünk – tette hozzá ízléstelenül Csillag.

A gyöngyösi polgármester oltása kapcsán a Hieszt támogató baloldali pártok véleményére is kiváncsiak vagyunk, kérjük és várjuk az ezzel kapcsolatos közleményüket.

A világéletében a baloldalon politizáló Hiesz György sokáig az MSZP erős emberének számított, aki a párt alapító tagja volt, és jó ideig a szocialisták gyöngyösi szervezetét is vezette.

A politikus 1994 és 2002 között – két cikluson keresztül – országgyűlési képviselő volt, a gyöngyösi közéletben pedig évtizedek óta jelen van. Két ciklusban, 1990 és 1994, illetve 2010 és 2014 között, önkormányzati képviselő volt, utóbbi négy évben a gyöngyösi MSZP-frakciót vezette. Előtte, 2002 és 2010 között a város polgármestereként dolgozott, majd egy ciklusnyi szünet után, 2014-ben újra a város élére állt. Úgy volt, hogy a politikus elindul a 2018-as országgyűlési választáson is, de február elején – két hónappal a megméretés előtt – visszalépett a jelöltségtől. Sőt, az MSZP-ből is kilépett, és akkor arról beszélt, hogy függetlenként folytatja munkáját, és majd a 2019-es polgármester-választáson is így kíván indulni. Ehhez képest 2019 őszén a DK-Momentum-MSZP színeiben állt rajthoz, és ugyan szoros küzdelemben, de legyőzte Klausmann Viktort, a polgári oldal jelöltjét, és újfent Gyöngyös első embere lett.

Borítókép: Hiesz György (DK-Momentum-MSZP), Gyöngyös polgármestere beszédet mond az átalakuló Szent István Egyetemről tartott sajtótájékoztatón a felsőoktatási intézmény Gödöllői Campusán, a rektori díszteremben 2020. július 30-án.