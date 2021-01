Az Együtt politikai hulláját is megdézsmálta a Momentum

Újabb jelölteket dobott be a Momentum a jövő évi országgyűlési választásokra. Az olimpiaellenes párt ezúttal Budapest külső kerületeibe jelentkezett be, és az Együtt politikusai által korábban bejátszott politikai teret foglalná el. Szabó Szabolcsot le is igazolták Csepelen, a XVI. kerületben pedig a 2018-ban az együttes Vajda Zoltán javára visszalépő jelöltjük ütné ki Szatmáry Kristófot (Fidesz–KDNP) a nyeregből.

A Momentum baloldali térfoglalását figyelhetjük meg továbbá Kispesten is, ahol a korábban már indulását bejelentő Paróczai Anikót erősítették meg – írja a Magyar Nemzet.

Csepelen, a XVI. kerületben, és Kőbányán is bejelentkezett a Momentum a 2022-es választásokra. Az újabb jelöltekkel a baloldali alakulat az Együtt nevű, 2018-as választások után megszűnt párt által üresen hagyott politikai teret foglalná el. A XXI. kerületben nemes egyszerűséggel leigazolták a regnáló ellenzéki képviselőt, Szabó Szabolcsot, aki 2014-ben nyert először a Csepelt és Soroksárt lefedő egyéni választókerületben, 2018-ban pedig a visszalépéseknek köszönhetően újrázni tudott. Kihívója mindkétszer Németh Szilárd Fidesz-alelnök volt.

Szabó az Együtt megszűnéséig elnökségi tag volt a Juhász Péter vezette pártban, egyedüliként jutott be 2018-ban újra az Országgyűlésbe. Az Együtt listás eredménye a választásokon egy százalék alatt maradt, így a 150 millió forintot meghaladó állami kampánytámogatást vissza kellett fizetniük.

A választások után úgy tűnt, Szabó Szabolcs hamar új pártot talált magának, ugyanis a frakciótagsággal járó előnyök miatt beült az LMP parlamenti csoportjába. A története legjobb eredményét elérő zöldpárt azonban az Országgyűlésben hamar meggyengült, még 2018 októberében Szabó Szabolcs a párt egykori miniszterelnök-jelöltjével, Szél Bernadettel együtt kilépett a frakcióból. Korábban, nyáron kilépett Hadházy Ákos is, aki Szélhez hasonlóan szintén megtartotta mandátumát, melyet az LMP-listán nyert el.

A rövid időn belül másodszor párt nélkül maradó Szabó Momentum felé való közeledése nem volt annyira látványos, mint például Szél Bernadetté, viszont az egyéni győzelem könnyen eladhatóvá tette a politikust, akinek leigazolását a héten jelentette be Fekete-Győr András pártelnök. A Momentum ezzel további LMP-s voksokat gyűjthet majd be 2022-ben, hasonlóan a budai kerületekhez, ahol szintén a zöldpárt gyengüléséből kívánnak profitálni. Németh Szilárd kihívójaként egyébként már 2010-ben is egy LMP-s politikus, Hudák János jutott be a választások – akkor még létező – második fordulójába, ahol aztán a fideszes politikus győzött. Értesüléseink szerint 2022-ben egyenlíthet a Fidesz alelnöke, aki jövőre is elindul a körzetben.

Baloldalról az Együtt egy másik volt felségterületén, a XVI. kerületben is képviselőt adna az olimpiaellenes párt. Hollai Gábor már 2018-ban is momentumos jelölt volt a választókerületben, végül azonban több baloldali politikussal együtt visszalépett Vajda Zoltán, az Együtt jelöltjének javára. Vajda végül a visszalépések ellenére is több mint ezer szavazattal kikapott Szatmáry Kristóftól, aki így megtartotta a Fidesz–KDNP-nek az országos egyéni választókerületet. Ezen változtatna a Momentum, amely a baloldalon elsőként jelentette be, hogy elindítják jelöltjüket a körzetben.

A beágyazott Szatmáry ellen nem lesz egyszerű dolga Hollainak, aki 2019-ben kompenzációs listáról a helyi önkormányzat képviselő-testületébe jutott be. Érdekesség, hogy a Momentum most bejelentett jelöltje meg sem mérettette magát egyéni körzetben, míg az egykori együttes Vajda Zoltán egyike volt annak a néhány ellenzéki képviselőnek, akik egyéniben is nyerni tudtak az egyébként Fidesz által dominált kerületben.

A harmadik, budapesti induló, akit a Momentum a közelmúltban bejelentett, leginkább csak kirakatjelölt szerepet tölthet majd be. Paróczai Anikó a kispesti drog- és korrupciós botrányokkal terhelt baloldali önkormányzatban képviselő jelenleg, indulását korábban közösségi oldalán is jelezte, amiről a lap is beszámolt. Ahogy azt korábban a Magyar Nemzet is megírta, a Gajda Péter-féle városvezetéssel sok konfliktust vállaló képviselőnek két ellenfele már biztosan van: Arató Gergely a Demokratikus Koalíció, míg Burány Sándor az MSZP színeiben méretteti meg magát a baloldali elővoksoláson. Paróczai esélyeit csökkenti, hogy átláthatósági biztosként képtelen volt elérni, hogy tiszta víz kerüljön a pohárba a korrupciógyanús ügyekben. Burány Sándor esélyeinek pedig nem kedvez, hogy az ő pártfogoltja volt Kránitz Krisztián, a botrányról botrányra evickélő kerületi vagyonkezelő igazgatója.