Az abortusz vallási jog a sátánisták szerint

A sátánisták szerint sérül a vallásszabadsághoz való joguk az új, szigorú texasi abortusztörvény miatt, amely tiltja az abortuszt, ha a magzatnak már van szívverése. A The Satanic Temple sátánista csoport szerint a törvény akadályozza őket a „sátáni abortusz rituálé” gyakorlásában, ezért a törvény alóli felmentésüket kérik – írja a V4NA.

Texas vallásszabadságra vonatkozó törvénye lehetőséget ad arra, hogy a vallási csoportok felmentés kérjenek minden olyan törvény alól, mely korlátozza a szabad vallásgyakorlást, áll a The Satanic Temple (TST) sátánista csoport közleményében. Mint írják, a texasi úgy nevezett „szívverés törvény” korlátozza a The Satanic Temple csoport tagjait a „sátáni abortusz rituálé” elvégzésében, ezért a törvény alóli mentességet kérnek. Amennyiben az állam ezt megtagadja tőlük, akkor bírósághoz fordulnak, hívja fel rá a figyelmet a Christian Post.

Az új texasi abortusztörvény tiltja az abortusz elvégzését, ha a magzatnak már észlelhető a szívverése. Ezen kívül lehetőséget ad a magánszemélyeknek, hogy bepereljék az abortuszklinikákat, illetve szankcionálja azokat az embereket, akik segítik az illegális abortuszban való segédkezést.

A TST ügyvédje kérvényében azt kérte, hogy a szervezet kapjon mentességet, és lehetősége legyen hozzáférni az abortuszt kiváltó gyógyszerekhez recept nélkül annak érdekében, hogy tagjai szabadon gyakorolhassák a „szentségi” abortuszt.

The Satanic Temple has been in the news a lot this week as an opponent to Texas’ abortion ban.

Here’s what local Satanists have to say about their beliefs:https://t.co/QiNMkNwigV

— ABC4 News (@abc4utah) September 8, 2021