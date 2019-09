ÁSZ-vizsgálat indul a szegedi önkormányzat ellen

A Botka László vezette szegedi önkormányzat ismételt felszólításra sem számolt el az új uszoda építésére kapott állami támogatással. Az átláthatatlanság felveti annak gyanúját, hogy a város vezetése másra fordította a támogatási összeget. Egyetlen város esetében sem volt még példa arra a Modern Városok program tekintetében, hogy egy önkormányzat ne tudjon, vagy ne akarjon elszámolni az állami támogatással.

Számvevőszéki vizsgálatot kezdeményezett a Miniszterelnökség Szeged önkormányzatával szemben a fedett uszoda építése kapcsán – tudta meg a Délmagyarország. A Botka László vezette önkormányzat ugyanis a vonatkozó jogszabályi előírások ellenére nem küldte meg a beruházással kapcsolatos kötelező elszámolást a Miniszterelnökségnek.

A tárca a lapnak azt írta: szeptember 11-én kezdeményezték a vizsgálatot, mert a Botka László vezette önkormányzat a kötelező elszámolást a jogszabályi előírások és az ismételt felszólítás ellenére sem küldte meg.

Átláthatatlan, így aggályos a felhasználás

Mint arról a Délmagyar többször is beszámolt, Szeged a Modern Városok programban összesen 16,2 milliárd forintot kapott az államtól a fedett uszoda építésére. Az összegből idén 12,1 milliárd forint érkezett meg a város számlájára. A Miniszterelnökség arra is felszólította a várost, hogy ezt az összeget az idő közben hatályba lépett jogszabályváltozásra tekintettel tegye át a kereskedelmi számlájáról egy, a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára. Az önkormányzat azonban az állam ezen kérését is megtagadta. A tárca szerint a szegedi városvezetés ezzel még jobban átláthatatlanná tette a hazai forrás felhasználását.

„Ez felveti annak gyanúját, hogy a város vezetése másra fordította a támogatási összeget”

– áll a tárca által a lapnak küldött írásos válaszban.

Hozzátették: mindezekre tekintettel a Miniszterelnökség, mint támogató, aggályosnak ítélte meg a 16 milliárd forint felhasználását, ezért a közpénzzel történő felelős gazdálkodás elve mentén, haladéktalanul eljárás megindítását kezdeményezte az Állami Számvevőszéknél.

Még senki sem tagadta meg az elszámolást

A Miniszterelnökség tájékoztatása kitért arra is, hogy Szeged a Modern Városok program egyik legnagyobb nyertese, amely a legtöbb állami támogatást kapja, illetve kaphatja, amennyiben az összegekkel felelősen, átláthatóan el tud számolni. Ez egyelőre aggályos az uszoda esetében. Ráadásul, egyetlen város esetében sem volt még példa arra a Modern Városok program tekintetében, hogy egy önkormányzat ne tudjon, vagy ne akarjon a felszólítás ellenére sem elszámolni azzal az állami támogatással, amelyet Magyarország kormányától kap.

Év végére tető alá kerülhet az uszoda

A Modern Városok Program keretében tavaly július végén írta alá a támogatási szerződést a kormány és az önkormányzat. Tavaly augusztusban megérkezett az arra az évre ígért 4,1 milliárd forint, idén januárban pedig további 12,1 milliárd forintot kapott az önkormányzat az uszodaépítésre.

A 13 ezer négyzetméter alapterületű sportkomplexum mindenben megfelel a nemzetközi szabványoknak. A modern, fedett uszodában lesz egy 50-szer 25 méteres 10 pályás versenymedence. Ehhez társul egy 1169 fős lelátó, emellett egy bemelegítő- és egy meleg vizes tanmedence, valamint egy külső-belső lazító ülőmedence. A létesítmény mögé parkolót is terveznek. A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint jelenleg a vasbeton szerkezet építését végzi a kivitelező konzorcium. A beruházás jelenlegi készültségi foka 18 százalékos, az év végére már tető kerülhet az épületre.