Amerikától Szlovákiáig bírálják Soros Györgyöt

Trump a migránskaraván pénzeléséről, Fico destabilizációs kísérletről, Farage veszélyről beszélt.

Robert Fico, Recep Tayyip Erdoğan, Matteo Salvini és Jarosław Kaczyński – csak néhány politikus azok közül, akik a belügyeikbe való beavatkozással vagy az országuk választásának befolyásolásával vádolták meg Soros Györgyöt az elmúlt években. A magyar származású amerikai milliárdos nevét könnyedén fellelhetjük a külföldi sajtóban is – írja a Magyar Nemzet.

Az idei amerikai elnökválasztási kampány során Soros György több mint hetvenmillió dollárral árasztotta el a demokrata párti politikai akcióbizottságokat, hogy Joe Biden győzelmét támogassa. Ez a háromszorosa annak az összegnek, amit négy éve fordított az amerikai elnökválasztásra – számol be róla a The Washington Free Beacon jobboldali hírportál. A spekuláns nem csak a választásokat befolyásolhatta ily módon, az amerikai elnök Twitter-posztjában szintén őt vádolta meg a gyakran erőszakba torkollt tüntetéssorozat élére állt Black Lives Matter-mozgalom támogatásával is.

– Soros György keze van ebben az egészben. Úgy gondolom, ez szégyen, hiszen az antikapitalista és a szocialista mozgalmak nem nyújtanak megoldást arra, hogy a feketék jobb iskolákba tudják vinni a gyerekeiket – hangzott el a Fox News hírcsatorna adásában, amit Donald Trump is megosztott közösségi médiafelületén. Trump korábban azt is mondta: nem csodálkozna, ha kiderülne, hogy Soros finanszírozza a közép-amerikai államok felől az Egyesült Államok felé haladó migránskaravánokat.

– Soros hosszú ideje folytatott stratégiája az, hogy ártson a lengyel demokráciának és kultúrának

– írja a Catholic Arena. Az elmúlt időszakban radikális baloldali csoportok gyaláztak meg több templomot és katolikus emlékművet, köztük II. János Pál pápa szobrát. A cikk szerint a zavargások egyik fő támogatója a Gazeta Wyborcza lengyel napilap, amelynek címoldalai tele vannak az abortuszellenes tüntetések magasztalásával. Az újság kiadójától, az Agorától 2016-ban a Soroshoz köthető Media Development Fund vásárolt részvényeket. Soros ezenkívül a 2019-es lengyel választások előtt az ország második legnagyobb rádióállomását, a Radio Zetet is felvásárolta, majd jelentős összeget fektetett be a Batory Foun­dation szélsőbaloldali kampánycsoportba is, hogy befolyásolja a lengyel választásokat. Beata Mazurek, a konzervatív kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) politikusa 2019-ben úgy nyilatkozott:

„Az államnak minden tőle telhetőt meg kell tennie, hogy ellensúlyozza a fedezetialap-kezelők médiapiacra gyakorolt növekvő hatását.”

2018-ban Andrej Kiska szlovák államfő előre hozott választásokat szorgalmazott, hogy helyreállítsa a közbizalmat Ján Kuciak újságíró és menyasszonya meggyilkolása után. Robert Fico akkori kormányfő válaszul kijelentette: az események „arra engednek következtetni, hogy

az ország teljes destabilizációját kísérlik meg” Soros György bevonásával.

– Egy egyszerű kérdést szeretnék feltenni az elnök úrnak. Miért intéz magánlátogatást az államfő 2017. szep­tember 20-án New Yorkban, az Ötödik sugárúton egy olyan emberhez, akinek a hírneve vitatható, és akit úgy hívnak, Soros György? – tette fel a kérdést Fico.

Szintén 2018-ban csatlakozott Recep Tayyip Erdoğan török elnök a bírálókhoz. – A híres magyar, Soros György. Az ember, aki arra költi a rengeteg pénzét, hogy a nemzetek megosztásával és szétzúzásával bízzon meg másokat – utalt Erdoğan a 2013-as kormányellenes tüntetések kapcsán arra, szerinte ki áll az események mögött.

Matteo Salvini egykori olasz belügyminiszter pedig azzal vádolta meg Sorost, hogy bevándorlókkal akarja megtölteni Olaszországot. Azoknak a bevándorlóknak, akik idén tavasszal érkeztek Észak-Afrikából, már azelőtt rendelkezésükre állt egy Soros alapította szervezet ügyvédjének telefonszáma, mielőtt megérkeztek volna a Földközi-tenger partjára – írja a Remix hírportál.

– Őrület! Egy Soros által támogatott társulás ügyvédjei működtek közre. Mindeközben az olasz kormány az olaszok költségén üdvözli a hajóval érkezőket

– fejtette ki felháborodását Salvini áprilisban. Nigel Farage brit euroszkeptikus politikus is úgy vélte: Soros aktívan biztatja az embereket Európa elárasztására, és szerinte a milliárdos a legnagyobb veszély az egész nyugati világ számára.

Soros szervezete, a Nyílt Társadalom Alapítványok Izraelben is tevékeny, mégpedig civil társadalmi szervezetek támogatásán keresztül – tudatja az amerikai zsidók magazinja, a Moment. Az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu irányításával a külügyminisztérium közleményt adott ki, miszerint

„Soros folyamatosan aláássa Izrael demokratikusan megválasztott kormányait”

és olyan szervezeteket támogat, amelyek „becsmérlik a zsidó államot, és meg akarják tagadni tőle a jogot, hogy megvédje magát”.