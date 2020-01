Amerikában bevezetik a kínai Vuhanból érkezők reptéri ellenőrzését

New York, Los Angeles és San Francisco repülőterein orvoscsoport ellenőrzi majd az utasokat.

New York, Los Angeles és San Francisco repülőterein bevezetik a kínai Vuhanból érkező utasok ellenőrzését a koronavírus miatt – jelentette be az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) pénteken.

Az eddig ismeretlen – és rejtélyesnek tartott – új koronavírus a közép-kínai nagyvárosban, Vuhanban jelent meg először, majd átterjedt Thaiföldre és Japánra is.

A CDC közölte:

az új típusú koronavírusos megbetegedések tüneteinek felderítését, a Vuhanból érkezők alapos vizsgálatát New York és San Francisco légikikötőiben már pénteken este megkezdik.

E két nagyvárost ugyanis közvetlen repülőjáratok kötik össze Vuhannal. Los Angelesnek ugyan nincs közvetlen járata, de nagyon sok utast fogad Kínából. Ebben a dél-kaliforniai városban a jövő héten kezdik meg a Kínából érkező utasok egészségügyi szűrését.

Mindehhez a CDC száz főből álló orvoscsoportot állít munkába a reptereken.

Az új típusú vírus okozta járvány kitörését Kína hivatalosan 2019. december 31-én jelentette be.

A páciensek többsége Vuhan egyik nagy halpiacán betegedett meg, ahol élő állatokat is árulnak. Szakértők szerint a betegséget valószínűsíthetően a vírushordozó állatok érintése, vagy húsuk elfogyasztása okozhatja.

A kutatók feltételezése szerint a kór cseppfertőzéssel terjed.

A kínai orvosszakértők az egyik betegtől vett mintából nyerték ki a vírus genetikai adatait, és így azonosították az újabb megbetegedéseket.

Kínában eddig csaknem 60 beteget diagnosztizáltak, közülük ketten meghaltak, fél tucat beteg állapota válságos.

Csütörtökön a tokiói egészségügyi minisztérium is közölte, hogy a betegség megjelent Japánban, korábban pedig Thaiföld jelezte az ENSZ Egészségügyi Világszervezeténél (WHO) a megbetegedéseket. A betegségre utaló tünetekről érkeztek jelentések Dél-Koreából és Hongkongból is. A tüneteket olyan embereknél állapították meg, akik korábban Vuhanban jártak.

A koronavírusok légzőszervi és hastáji megbetegedéseket okoznak, hét ismert altípusuk van.

Az atípusos tüdőgyulladás (SARS), illetve a közel-keleti légzőszervi tünetegyüttes (MERS) okozói is koronavírusok, ám a mostani megbetegedések esetében nem ezek valamelyikéről van szó.

Az új vírus „viselkedését” és az általa okozott tüneteket egyelőre vizsgálják. Az amerikai járványügyi hivatal mindenesetre leszögezte: kevés az esélye annak, hogy a járvány az Egyesült Államokban is felüti a fejét.