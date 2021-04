A WHO európai igazgatója köszönetet mondott a magyar egészségügyi dolgozóknak

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) közleménye szerint Hans Kluge, aki az intézet több szakemberével is találkozott, megköszönte az egészségügyi dolgozók heroikus munkáját.

„Magam is orvos lévén, nagy érdeklődéssel vártam a látogatást a Korányi-intézetben, különösen azért is, mert a pályám kezdete óta dolgozom a tuberkolózis (tbc) megszüntetéséért világszerte. Lenyűgözött mindaz, amit itt tapasztaltam. Az OKPI a tuberkulózis elleni harc magyarországi éllovasaként döntő szerepet játszott a WHO új modelljeinek kísérleteiben. A tbc visszaszorításában elért eredményeiket, azt a tudást és tapasztalatot most, a koronavírus legyőzésében is sikeresen tudták alkalmazni”