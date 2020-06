A többség nem támogatja a szobordöntögetést

Az Ifop egy friss felmérésének keretében többek között arról kérdezte meg a francia embereket, hogyan vélekednek a történelem ellentmondásos figuráiról, akiket most rasszizmussal vádolnak, és akiknek a szobrait folyamatosan rongálják és döntik le a tüntetők – írta a V4NA Hírügynökség.

A felmérés eredménye szerint a franciák elsöprő többsége, 71 százaléka úgy gondolja, ezek az emberek hozzátartoznak a történelemhez, és nem kellene levenni a szobraikat, vagy átnevezni az ő nevüket viselő utcákat. A megkérdezettek mindössze 8 százaléka tartja ezt a lépést igazságosnak, 21 százalékuk pedig úgy gondolja, hogy egyesével kellene megnézni az eseteket és az alapján dönteni.

Az már bebizonyosodott egyébként Franciaországon kívül Svédországban is, hogy az emberek többségét nem mozgatja meg annyira a szobrok ledöntése. A svédeknél egy gambiai aktivista indított petíciót arra, hogy távolítsák el a híres tudós, Carl von Linné szobrát országszerte, ezt a petíciót azonban alig írták alá 1600-nál többen néhány nap leforgása alatt – a svéd tízmilliós lakosság köréből.

Svédországban például a klímaceleb diáklány, Greta Thunberg szobrát akarnák kihelyezni, Londonban pedig Sadiq Khan szerint az LMBT-közösséget képviselő személyekről kellene szobrot állítani, illetve utcát elnevezni.

Franciaországban most egy volt labdarúgó, Vikash Dhorasoo azzal állt elő, hogy a francia tábornok, Joseph Simon Gallieni és Jean-Baptiste Colbert francia államférfi szobrainak a helyére a mostani nagy futballisták szobrait kellene tenni. Dhorasoo szerint Kylian Mbappé és Zinédine Zidane pont megfelelnének erre az alkalomra.

A szélsőséges Black Lives Matter tüntetések Franciaországban is elterjedtek, itt Adama Traoré négy évvel ezelőtti halála volt a beindító ügy. A szobrok ledöntése így elkerülhetetlen volt a franciáknál is, Emmanuel Macron francia államfő azonban kijelentette, hogy nem fognak levenni egy szobrot sem a helyéről, amely ellentmondásos személyt ábrázol.

Franciaországban tüntetők áldozatául esett például Gallieni szobra, amelyet letakartak egy fekete lepellel Párizsban. De nem menekült meg a rongálás elől Charles de Gaulle szobra sem, amelyet a tüntetők festékkel öntöttek le Párizsban és Hautmontban is.

