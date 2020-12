A Testnevelési Egyetem is Európa nemzeti régiói mellé állt

A Testnevelési Egyetem (TE) ismert oktatói és képviselői Mocsai Lajos, az egyetem rektora vezetésével online eseményen jelentették be, hogy csatlakozni kívánnak az írdalá.hu által ez év tavaszán indított aláírásgyűjtéshez.

Mint ismert, a korábbi, 2020. november 7-i határidőig a Pesty László által vezetett írdalá.hu kampánystáb 5 országban szerezte meg a szükséges számú aláírást a Székely Nemzeti Tanács által indított európai polgári kezdeményezés sikerességének érdekében. További két országban van szükség a megfelelő számú aláírásra, erre Svédországban és Spanyolországban van komoly esély az újabb hosszabbítás után, amelynek dátuma 2021. február 7. A kezdeményezés nemcsak a székelyekről szól, hanem ugyanúgy a baszkokról, a bretonokról, a katalánokról, a dániai németekről, számikról, baltikumi oroszokról, Sziléziáról, Dél-Tirolról és több tucat uniós nemzeti régióról is.

Ezen európai kezdeményezés célja az, hogy az Európai Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól.

A kezdeményezők szerint ezen régiók, köztük a közigazgatási hatáskörökkel nem rendelkező földrajzi körzetek lemaradását úgy kell megelőzni, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió feltételeit fenntartani, hogy közben sajátosságaik ne változzanak meg.

Az Európai Unióban nagyságrendileg 50 millió, valamilyen nemzeti kisebbséghez tartozó ember él, szülőföldjüket nevezzük nemzeti régióknak, és a kezdeményezés aláírásával az ő megmaradásukért állunk ki.

A kezdeményezés sikere esetén a nemzeti régiók gazdasági függősége csökkenne a többségi kormányaiktól, hiszen közvetlenül juthatnának uniós támogatásokhoz.

Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora elmondta, hogy azért csatlakoznak a székely kezdeményezés támogatóihoz, mert az aláírásgyűjtést a vezetők, és a hallgatók is közügynek tarják, és mivel az intézmény kapcsolatrendszere messze túlnyúlik az országhatárokon, az európai térben is eredményesen segíthetnek rá az aláírásgyűjtésre.

Száz éves története során az egyetem olyan nemzetközi, és magyarországi kapcsolatrendszert alakított ki, ami valószínűleg nagy segítségére lesz a székely ügynek. Mocsai utalt rá, hogy ma már mindig rendszerelméletileg, sőt, hálózatban kell gondolkodni, és ezért úgy érzi, a világ élvonalában dolgozó magyar sportszakemberek mobilizálni fogják Európát a székely kezdeményezés érdekében.

Pesty László kampányfőnök, a kampányt szervező Gerilla.hu thinkthank producere szerint a svédországi eredmény megmutatja, hogy nem csak politikai kapcsolatokkal lehet eredményeket elérni az aláírásgyűjtés során. A svéd példa arra utal, hogy népszerű influencerekkel is sok aláírás gyűjthető. Svédországban svéd, és számi Instagram-sztárok segítik hónapok óta az ügyet, és a hirtelen aláírásszám növekedés is nekik köszönhető. Ez a Gerilla.hu tavasszal, a Kárpát-medencében már bevált modellje is. Az emlékezetes 1 millió szignót is így gyűjtötték be akkor − tette hozzá Pesty László.

A kampányfőnök arra számít, hogy a svéd limitet gyorsan teljesíteni fogják, és közben nekiálltak a spanyol és a szlovén eredmények növelésének is. Sőt, a producer optimista, és nem zárja ki, hogy a február 7-i határidőre a szükséges 7 országon túl, még további tagállamokat is a brüsszeli asztalra tesznek, például Észtországot vagy Lettországot.