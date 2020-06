A püspöki konferencia imára kéri az emlékezőket

Azt kérik, hogy aki a harangszót hallja vagy megszólaltatja harangjait, tegye ezt az imádság lelkületével, könyörögjön hazánkért, népünkért határainkon innen és túl, és Közép-Európa összes népeiért.

A trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulójára emlékezve a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a magyarságért és Közép-Európa népeiért könyörgő imára kéri az emlékezőket.

Az MKPK az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, hogy a püspöki testület kedden a koronavírus-járvány miatt videokonferencia keretében tartotta meg nyári rendes ülését.

A trianoni döntés évfordulójával kapcsolatban az MKPK azt kérte, „hogy aki a harangszót hallja vagy megszólaltatja harangjait, tegye ezt az imádság lelkületével, könyörögjön hazánkért, népünkért határainkon innen és túl, és Közép-Európa összes népeiért, hogy békében és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket”.

Beszámoltak arról is, hogy a járványhelyzetben az MKPK szociális és karitatív tevékenységet végző intézményei, a Katolikus Szeretetszolgálat, a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (KOSZISZ), valamint a Katolikus Karitász munkatársai „elkötelezetten és áldozatosan” végezték és végzik hivatásukat.

Szociális és egészségügyi intézményeikben, otthonaikban is a hatósági iránymutatásoknak megfelelő, szigorú óvintézkedéseket rendeltek el és továbbra is mindenben követik az állami előírásokat – közölték.

Tájékoztatásuk szerint központi fenntartású intézményeikben kilenc koronavírusos megbetegedést regisztráltak, közülük három beteg elhunyt.

Mint hangsúlyozták, a szükséges védőfelszerelések biztosítása folyamatosan zajlik, amelyek beszerzéséről az intézmények maguk is gondoskodnak, és „amelyben többek között a Katolikus Karitász végez a mai napig is nélkülözhetetlen munkát”.

Segítségüknek köszönhetően a KOSZISZ, a Katolikus Szeretetszolgálat, valamint a szerzetesrendek és civil szervezetek által működtetett bentlakásos szociális és egészségügyi intézmények ellátása is biztosított – olvasható a kommünikében.

Ismertetésük szerint az elmúlt időszakban megközelítőleg 7000 liter felületfertőtlenítő és alkoholos kézfertőtlenítőt, 500 arcvédő pajzsot, 80 érintésmentes lázmérőt, több mint 200 ezer szájmaszkot, 60 ezer gumikesztyűt, 10 ezer vitamint és immunerősítő készítményt adtak át rászoruló családoknak, időseknek és intézményeknek.

Emellett – folytatták – a kárpátaljai hátrányos helyzetű magyarok segítését is folytatta a szervezet, a vírushelyzet alatt 200 csomag élelmiszert, 6000 szájmaszkot, 5000 gumikesztyűt és fertőtlenítőszereket adományoztak.

A MKPK közleményében egyúttal köszönetét fejezte ki a különböző területeken dolgozó munkatársaknak.

A kommüniké kitért arra is, hogy konferencia hitoktatási bizottsága folytatja a hitoktatáshoz, katekézishez kapcsolódó digitális tananyagok fejlesztését. A feladat fontosságára a járványügyi helyzet is felhívta a figyelmet. A digitális platform alkalmas válasznak bizonyulhat a 21. század elvárásaira, tekintve, hogy az oktatási eszközöknek mindenkor alkalmazkodniuk kell az adott kor igényeihez – írták.

Beszámoltak arról is, hogy a konferencia Pro Ecclesia Hungariae-díjat adományoz a napokban 80. életévét betöltő Kozma Imre atyának, amellyel – mint fogalmaztak – „elismerését és háláját fejezi ki azért a több évtizeden átívelő áldozatos munkáért, amelyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat élén végez”.