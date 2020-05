A prostitúció és a szexshopok újranyitása ellen kampányolnak a képviselők

Nyílt levélben követelik a prostitúció tiltásának fenntartását és a szexshopok bezárását a Németországi Szociáldemokrata Párt (SPD) képviselői. A német tartományi vezetőknek címzett petíciót 16 parlamenti képviselő írta alá azzal érvelve, hogy a prostitúció és a szexjátékok a koronavírus terjedésének melegágyai. Közben a német örömlányok egy része jól megél az államtól kapott gyorssegélyből.

A német Bundestag-képviselők azzal érvelnek, hogy a prostitúció újraengedélyezése a karantén-intézkedések feloldása után rendkívül felgyorsítaná a koronavírus terjedését. „A szexuális kapcsolatok általában nem összeegyeztethetőek a társadalmi távolságtartással” – áll a nyílt levélben. Ezen kívül a politikusok be akarják tiltani a szexuális segédeszközök árusítását is, szerintük ugyanis ezek „emberhez méltatlan, káros és nőellenes tevékenységet” végeznek, amelyekre a szexjátékokkal „kényszerítik a nőket”– számolt be a Der Spiegel online kiadása nyomán a V4NA hírügynökség. A levelet aláíró 16 Bundestag-képviselő között megtalálható Hermann Gröhe volt német egészségügyi miniszter, Leni Breymaier szakszervezeti vezető, valamit dr. Karl Lauterbach orvos neve is.

A berlini prostituáltak érdekvédelmi szervezetei szintén nyílt levélben fordultak Michael Müller polgármesterhez, amelyben a prostitúció dekriminalizálását és a pénzbüntetések mérséklését kérik. A német fővárosban április óta 5000 euróig terjedő büntetéssel számolhatnak azok a prostituáltak, akik a még érvényben lévő kijárási tilalmat megszegve az utcán dolgoznak. „Lehetetlen állapot, hogy azokat a nőket, akiknek a prostitúcióból kell megélniük, megbüntetik„ – nyilatkozta Gerhard Schönborn, az Újrakezdés (Neustart) Egyesület elnöke kedden a Neues Deutschland német hírportálnak. Schönborn szerint a városvezetésnek büntetések helyett inkább képzésekkel kellene segítenie a „klasszikus” megélhetési prostituáltakat, akik nem rendelkeznek sem állandó lakcímmel, sem egészségbiztosítással Németországban.

Egy 27 éves Stuttgartban élő románia örömlány ugyanakkor megtalálta a módját, hogyan keressen több pénzt a karantén idején, mint korábban a munkájával. A román nő figyelmét az őt foglalkoztató bordélyház vezetője hívta fel a német kormány sürgősségi segélyalapjára. A prostituált korábban 3000 eurót keresett egy hónapban, majd miután Baden-Württemberg tartomány és a német államkincstár felé is benyújtotta támogatási igényét, 4500 eurót tehetett zsebre, számolt be a német Bild Zeitung online kiadása.