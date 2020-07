A pedofília büntetésének szigorítását kérik a nagycsaládosok

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöksége kéri a pedofília büntetési tételeinek lehető legszigorúbb módosítását – tudatta a szervezet közleményben csütörtökön.

A NOE 33 éve küzd a családokért, azért, hogy több gyermek születhessen, s hogy ezek a gyermekek a lehető legnagyobb biztonságban élhessék az életüket. Ezt a biztonságot azonban nyomasztó árnyékként fenyegeti minden olyan döntés, amely súlyos büntetés nélkül hagyja a gyermekek elleni bűncselekményeket, biztatást adva ezzel a pedofil hajlamú embereknek, s kockáztatva a bűnismétlés lehetőségét – írták.

A NOE felháborítónak és elfogadhatatlannak tartja, hogy olyan ember is gyermekek között járhasson, dolgozhasson, akiről bebizonyosodott, hogy pedofil bűncselekményt követett el.

Megalapítása óta a NOE mindig valami mellett, elsősorban a család, a gyermekek védelmében emelte fel a hangját. Most is ezt teszi, ugyanakkor mostani megnyilvánulása kettős: története során először nemet is mond az egyesület.

„Nemet mondunk a pedofíliára, az azt bármilyen szempont miatt mentegető, felmentő érvelésekre, és nemet mondunk arra a jogi szabályozásra, amely lehetőséget ad szabadon engedni a legaljasabb módon bántalmazott gyermekekből élvezetet, hasznot húzó bűnözőket. Nincs olyan indok, nincs olyan szándék, amely ezt megengedhetővé teszi” – áll a NOE közleményében.

„Mi, a NOE elnökségi tagjai minden gyermekét nevelő szülő nevében, a szexuálisan bántalmazott és kizsákmányolt gyermekek néma kiáltását felerősítve kérjük, hogy a jogalkotók a lehető legszigorúbb büntetési tételekkel módosítsák a Büntető Törvénykönyv vonatkozó jogszabályait”

– tudatta az egyesület.

A napokban Kaleta Gábor volt perui magyar nagykövetet a bíróság egy év – végrehajtásában 2 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre és 540 ezer forint pénzbüntetésre ítélte gyermekpornográfia, csaknem 20 ezer gyermekpornográf felvétel birtoklása miatt.