A pedagógusok egy innovációs kalandban vesznek részt (videó)

A kormányzat természetesen a veszélyhelyzet alatt sem áll le, az oktatásban most kiemelten sok a feladat. Zoltán az utóbbi hetekben nem sok időt tud családjával tölteni, ő felel az online oktatásra való átállásért, az érettségi megszervezéséért. Vajon az ő családja hogyan éli meg ezt az új helyzetet? Ajánlom Önöknek az új részt is, melyből kicsit jobban is megismerhetik államtitkár urat – írta Novák Katalin a Mindennapi hősök című Facebook-sorozatának legújabb videója kapcsán.

Novák Katalin többek között arról is érdeklődött Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárnál, hogy szerinte a mostani kényszerhelyzet, amikor át kellett állni a digitális oktatásra, hosszú távon milyen hatással lehet a köznevelési rendszerre, lesznek-e pozitív hozadékai – írja a Magyar Nemzet. Maruzsa Zoltán úgy vélekedik, hogy mindenképp várhatók pozitív hatások. Most, ez a járványhelyzet, azt gondolom, hogy egy óriási lökést ad az oktatás digitalizációjának. Azok a Google Classroomok, azok a virtuális közösségek, amiket most létrehoztak, biztos vagyok benne, hogy nem fognak megszűnni. Azt is hozzátette, hogy a pedagógusok is teljesen máshogy álltak hozzá a digitalizációhoz a kényszerhelyzetben, mintha ugyanezzel egy oktatási reform keretében szembesültek volna. Azt tudom mondani, hogy több tízezer pedagógus jelenleg egy innovációs kalandban is részt vesz, miközben egy veszélyhelyzetet kezel. Ennek óriási pozitív hozadéka lesz és lehet a tanulók, szülők és pedagógusok munkavégzése számára is – jelentette ki Maruzsa Zoltán.