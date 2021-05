A nyaralást fehér felsőbbrendűségnek minősítették egy washingtoni egyetemen

Az önmagát queer aktivistaként, filippínó származásúként és őshonosként azonosító diák azon háborodott fel, hogy a tavaszi szünetben a fehér bőrű diáktársai elutaztak Hawaiira és Mexikóba. Az Egyesült Államokban egyébként nagy hagyománya van a tavaszi szüneti nyaralásoknak, amikor a diákok elutaznak valahova bulizni. Ennek egy egész cikket szentelt Andre Lawes Menchavez a Washingtoni Egyetem lapjában, a The Daily-ben, ahol a véleménycikkes rovat szerkesztője – írja a V4NA.

Menchavez szerint a nyaralással a fehér bőrű diákok az erőszakos, fehér felsőbbrendűséget hirdető őseik nyomába léptek. Az utazásukkal pedig veszélybe sodorták a helyi lakosok életét csak azért, hogy a saját esztétikus örömük megvalósuljon. Az se tetszett Menchaveznek, hogy a társai képeket töltöttek fel az internetre a nyaralásukról, mert ezzel szerinte a gyarmati törekvésüket mutatták. Elmondása szerint egy már csak volt barátja olyan képet rakott fel, amin barátaival egy mexikói étteremben ülnek maszk nélkül, miközben egy maszkos pincér takarítja az asztalukat.

Racism at U of Washington. Opinion editor of The Daily, Andre Lawes Menchavez, wrote „Spring break reminded me I can’t trust white people”.

He also gives away the open secret that some Univ. depts exist merely as jobs programs & indoctrination hubs for progressive ideology.

1/2

— ℝeal Radley // 5’6” (@ReallyRadley) May 2, 2021