A német kulturális értékeket akarják Magyarországra erőltetni

Szándékosan értelmezi félre a magyarországi és lengyelországi viszonyokat megválasztása óta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Catholic Arena csütörtökön megjelent írása szerint.

„ A német politikus folyamatosan LMBTQ-ellenes zónaként utal a két országra, amely nem tükrözi a valóságot, hiszen csupán a szexuális tartalmak ábrázolása (legyen az hetero- vagy homoszexuális) nem engedélyezett az iskolákban” – írják.

A portál szerint Von der Leyen többször próbálta már megfegyelmezni és elszigetelni Magyarországot és Lengyelországot „a politikájuk iránt érzett undora” miatt, és egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy a két ország milyen eredményeket ért el a családok védelmében és a születésszám növelésében. Sőt a bizottság elnöke az Európai Parlamentben szerdán elhangzott beszédében szégyenletesnek nevezte az új magyar jogszabályt, ami kapcsán megfenyegette Magyarországot, miszerint „ha Magyarország nem rendezi a helyzetet, a bizottság mint a Szerződések őre, használni fogja minden hatalmát” – írja a cikk alapján a Magyar Nemzet.

The European Union's chief executive Ursula von der Leyen warned Hungary it must repeal legislation that bans schools from using materials seen as promoting homosexuality or face the full force of EU law https://t.co/dxQpq3rdd6 pic.twitter.com/86yhEvBKZu

— Reuters (@Reuters) July 7, 2021