A mozgás fontosságára hívta fel a figyelmet Novák Katalin

A mozgás fontosságára hívta fel a figyelmet az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára szombaton Badacsonyban, ahol maga is rajthoz állt a Dűlőre Futunk elnevezésű jótékonysági futóversenyen.

Novák Katalin a rajt előtt azt mondta:

fontos, hogy mozogjunk, mert segít egészségünk megőrzésében.

Hozzátette: futni a járványhelyzetben is mindig lehet, még a kijárási korlátozások idején is megengedett volt. Egy erdőbe vagy néptelen helyre bármikor el lehet menni, nem is kell sokat utazni, és akármikor lehet futni – emelte ki.

Úgy fogalmazott: a futás alapvetően egyéni sport, a legtöbb ember általában magányosan fut, de egy jótékonysági futóversenyen résztvevők egy olyan jó ügy mellé is állhatnak, mint Badacsonyban a tapolcai mentőállomás támogatása.

Laposa Zsófia szervező elmondta: ötödik alkalommal tartják meg rendezvényüket, melynek bevételével az Országos Mentőszolgálat tapolcai mentőállomását támogatják.

Közölte:

kétmillió forint már biztosan összegyűlt a nevezési díjakból, de ez még növekedhet a futók felajánlásaival.

A 12 kilométeres távot egyéniben és váltóban is teljesíthetik a futók, akiknek számát a koronavírus-járvány miatt 500 indulóban maximálták, és százas csoportokban rajtoltatták őket. Rajthoz állt Novák Katalin mellett Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója és Győrfi Pál szóvivő is.

Borítókép: Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára nyilatkozik a sajtónak a Dűlőre Futunk elnevezésű, Badacsony körüli jótékonysági futóverseny rajtja előtt Badacsonytomajon 2020. augusztus 29-én