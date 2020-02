A kisebbségek számára is elfogadható ukrán jogszabályokat szeretne az EU

Olyan megoldást szeretne az Európai Bizottság a nemzeti kisebbségeket érintő vitatott ukrán jogszabályok tekintetében, amely számukra is elfogadható – jelentette ki Várhelyi Olivér bővítési ügyekért és szomszédságpolitikáért felelős EU-biztos szerdán, összegezve kétnapos ukrajnai látogatását.

Várhelyi Olivér az MTI-nek elmondta, hogy Kijevben találkozott a magyar, a román és a bolgár kisebbségek képviselőivel, köztük Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökével, akikkel ismertette ezt az álláspontot. Elmondta, hogy ugyanerről tájékoztatta szerdai találkozójukon Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is, aki – mint mondta – benyomása szerint készen áll a helyzet rendezésére.

Az ukrajnai nemzetiségek képviselői

a 2017-ben elfogadott oktatási törvény nyelvi cikkelye, a középfokú oktatásról a múlt hónapban elfogadott törvény, valamint a tavaly nyáron életbe lépett nyelvtörvény

kapcsán emeltek kifogásokat.

Az oktatási reform keretében elfogadott jogszabályok az ötödik osztálytól fogva emelkedő mértékben írják elő egyre több óraszámban ukrán nyelvű tanórák bevezetését az állami és önkormányzati finanszírozású nemzetiségi iskolákban, a nyelvtörvény pedig egyéb rendelkezések mellett kötelezővé teszi az ukrán nyelv használatát – a magánbeszélgetések és a vallási szertartások kivételével – gyakorlatilag minden nyilvános rendezvényen.

„Érzékeny kérdésekről van szó, szükség van a rendezésükhöz a magyar és az ukrán kormányra egyaránt. Elindult egy folyamat ezen a téren, reméljük, hogy eredményre vezet, mi a magunk részéről szeretnénk támogatni ezt a folyamatot, de az a legfontosabb, hogy a kisebbségeknek megfelelő megoldást találjunk”

– fogalmazott az EU-biztos.

Hangsúlyozta, hogy kétnapos látogatása alatt tárgyalópartnereivel számos más konkrét kérdést is érintettek. Ezek között sorolt olyan gazdasági, infrastrukturális fejlesztési projekteket, amelyek nemcsak Ukrajna, de Magyarország számára is fontosak, mint például a közlekedési kapcsolatok fejlesztése, azaz az úthálózatok bővítése. Ezen kívül szóba került még a tőkeberuházások élénkítése, valamint a megújuló energiaforrások felhasználása is. Hozzáfűzte, hogy ezeknek a terveknek a megvalósításához az EU segítséget kíván nyújtani Ukrajnának.

Várhelyi Olivér elmondta, hogy a nap folyamán találkozott Vadim Prisztajko külügyminiszterrel, akivel szoros munkakapcsolatban állapodtak meg. Programja keretében megkoszorúzta a 2014-es kijevi Majdan-tüntetések civil áldozatainak emlékművét.