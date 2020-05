A francia partiőrség kísérte a brit partokhoz a migránsokat

A brit bevándorlási botrány fokozódik, ahogy egy francia partiőrséghez tartozó hajót filmeztek le, amint a brit partokhoz kísérte az illegális migránscsónakot. A nyomkövetője szerint ráadásul nem ez az első útja Franciaországtól távol és már többször is végrehajthatott hasonló akciókat – írja a V4NA hírügynökség.

Még a Brexit Párt vezetője Nigel Farage számolt be róla, hogy napi szinten érkeznek illegális bevándorlók Franciaországból a brit partokhoz. Farage egy felvételt tett közzé, melyen látszik, hogy egy francia partiőrséghez tartozó hajó a brit felségvizekig kíséri a migránsokkal megrakott gumicsónakokat, majd miután meggyőződött róla, hogy irányban vannak, visszafordul.

I just witnessed the French Navy escorting illegal migrants into British waters, despite the money we are paying them.

They even tried to prevent us from filming the handover, as you can see in the video.

This is an outrage and a scandal. Time for the government to get a grip. pic.twitter.com/hT8ctbZag5

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) May 20, 2020