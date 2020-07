A Balaton ellen indított gyűlöletkampányt a Párbeszéd

Egy siófoki strand számlájával keltenek ellenérzéseket kedvenc üdülőhelyünk ellen.

Szervezett lejárató kampány kezdődött a baloldal közreműködésével a balatoni üdülések ellen – írja a Magyar Nemzet.

Egy siófoki vendéglátóegység vaskos számláját a Párbeszéd is megosztotta a közösségi oldalán, tovább generálva a Balaton elleni gyűlölethadjáratot. Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője úgy reagált: a magyar turizmus fellendítéséért tervezett egyhetes budapesti programsorozatot is támadta a baloldal, miért tenne a magyar vidékkel másképpen?

„Több Balatont. És fizeted is, Viktor?” – ezzel a nem túl elegáns kísérő szöveggel osztott meg a Párbeszéd Magyarországért Mozgalom egy, a siófoki Petőfi sétányon működő, felkapott strand vendéglátóegységből származó blokkot. A számla egy hete kering a legnagyobb közösségi oldalon, és különböző politikai vitacsoportokban baloldali aktivisták Balaton-ellenes posztjaiban tűnik fel újra és újra. Erre a hullámra ült fel a Karácsony Gergely főpolgármester és Szabó Tímea parlamenti frakcióvezető vezette Párbeszéd is. Ezzel reflektálva Orbán Viktor miniszterelnök pénteki kijelentésére: „Legyen az a jelszó, hogy több Balaton, kevesebb Adria, és akkor a járvány is féken tartható lesz”.

A kormány a hazai turizmus védelmében és a magyarok biztonsága érdekében kérte a magyarokat, hogy idén inkább a hazai turisztikai célpontokat válasszák pihenésük helyszínéül. A kormánypárt politikusai példát mutatva, kedvcsinálóként közösségi felületeiken sorra posztolnak hazai közkedvelt üdülőhelyekről, közben jóízűen lángost fogyasztanak. Mindez a nemtetszését váltotta ki baloldali személyeknek, akik több Facebook-csoportban bojkottot hirdettek a Balaton és az ismeretlen helyszínen található „2500” forintos lángos ellen.

Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője a lapnak úgy fogalmazott: nincs meglepve az ellenzék a Balatont lejárató kampányán.

A baloldal korábban is a hazai termékek ellen volt, a turizmussal miért tenne másképpen – reagált a szóvivő.

A kormány azon dolgozik, hogy újra fellendítse a belföldi turizmust a koronavírus-járvány után, és Budapesten is láttuk, hogy az ellenzék a Szent István-naphoz köthető egyhetes programsorozat ellen szólalt fel – tette hozzá Farkas Örs.

A tűzijáték körüli programok ellen Karácsony Gergely főpolgármester (Párbeszéd) erősen tiltakozott és megtiltotta, hogy a Lánchídról a hagyományoknak megfelelően petárdákat lőjenek fel. A fent említett Facebook-bejegyzés szerint a főpolgármester pártja a balatoni turizmus ellen is megindította a gyűlöletkampányt.

A siófoki önkormányzat sarca is hozzájárulhat, hogy a Balaton fővárosában a koronavírus-járvány miatt néhol elszabadultak az árak. Korábban több, a Petőfi sétányon vendéglátóhelyet üzemeltető vállalkozó szerint Lengyel Róbert, Siófok ellenzéki polgármestere nem adott lehetőséget a kormány szándékaival ellentétben a közterületi-használati díjak elengedésére.

A Balaton-parti vendéglősöktől ugyanis nem közterület-használati, hanem bérleti díjat kérnek a Balaton-parti Kft. nevében a teraszaik kihelyezéséért. Ezáltal elesnek a kormány által nyújtott segítségtől, amely szerint nem kell szeptemberig a teraszaik után közterület-használati díjat fizetni.

A Balaton-parti Kft. azt a tájékoztatást adta a Magyar Nemzetnek, hogy a bérlők esetében két gazdálkodó szervezet között megkötött bérleti szerződésről beszélünk, amelynek feltételeibe nem szólhat bele és nem is szólt bele a kormány. Az önkormányzathoz tartozó gazdasági társaság azt állította: felajánlották a bérlőknek azt a lehetőséget, hogy aki egy összegben kifizeti a bérleti díjat, harmincszázalékos kedvezményt kap. A Magyar Nemzet felkereste a siófoki önkormányzatot, hogy megtudják: minden bérlő élt-e ezzel a lehetőséggel, azaz mindenki hozzá tudott-e jutni az önkormányzati kedvezményhez. Kérdésükre azonban egy hónapja nem kaptak választ.