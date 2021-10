5 millió 917 ezer a beoltott, 1141 az új fertőzött, elhunyt 11 beteg

Az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak.

A beoltottak száma 5 916 769, közülük 5 689 371 fő már a második oltását is megkapta, 948 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. 1141 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 831 866 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 11 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 30 341 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 790 127 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 11 398 főre emelkedett. 742 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 113-an vannak lélegeztetőgépen. Az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért kérjük őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást mielőbb.

A koronavírus delta variánsa miatt több országban és hazánkban is újra emelkedik a fertőzöttek száma. A járvány mostani hullámában azonban nagy előny, hogy már van vakcina és a legtöbben fel is vették az oltást, amely a legerősebb védelmet jelenti a vírus ellen. A beoltottak kevesebb, mint 1 százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb. A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, aki még nem, az továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon.

A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni: www.eeszt.gov.hu. Az időpontfoglaló továbbra is folyamatosan nyitva van és minden érvényes regisztrációval rendelkező tud oltásra időpontot foglalni első, elmaradt második és harmadik oltásra is. Bővebben: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/folyamatosan-nyitva-van-az-online-idopontfoglalo-2

Borítókép: Kovács Pál László orvos átadja az oltási igazolást egy férfinak, miután beoltották a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina harmadik, emlékeztető adagjával a békéscsabai Réthy Pál kórházban 2021. október 7-én.