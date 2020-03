492-re nőtt a fertőzöttek száma és elhunyt egy újabb, több krónikus betegséggel küzdő beteg

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 492-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt egy újabb több krónikus betegséggel küzdő 59 éves beteg. Az elhunytak száma ezzel 16 főre nőtt. Emellett 34 főről 37 főr nőtt a gyógyultak száma is.

A csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. Ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért nyomatékosan kérjük az időseket, hogy maradjanak otthon, és a bevásárláshoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét. A hazánkban beazonosított új koronavírus-fertőzöttek száma: 492 fő. Közülük 10 iráni, 2 brit, 1 kazah, 1 vietnámi és 478 magyar állampolgár. Elvégzett mintavételek száma 14.146 db, gyógyultak száma 37 fő, kórházi karanténban 61 fő van − olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

