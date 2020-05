3213 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 13 idős krónikus beteg

Az aktív fertőzöttek száma 1904 fő, 904-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3213 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 13 idős krónikus beteg. Ezzel 405 főre emelkedett az elhunytak száma, 904-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1904 fő. Az aktív fertőzöttek 62%-a, az elhunytak 79%-a, a gyógyultak 54%-a budapesti vagy Pest megyei. A Pesti úti idősotthonban 42 főre nőtt az elhunytak száma és már 305 gondozott fertőzött.

Megkezdődött a védekezés második szakasza. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a célunk, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsuk az életet és továbbra is elkerüljük a járvány „berobbanását”. Ezért Budapesten és Pest megyében továbbra is életben marad a kijárási korlátozás, vidéken viszont új szabályok léptek életbe. Az egész országban továbbra is fontos a 1,5 méteres védőtávolság tartása, és az arc eltakarása a boltokban és tömegközlekedési eszközökön.

Az időseket továbbra is arra kérjük, hogy csak kellő körültekintés mellett hagyják el otthonaikat, és az élelmiszerboltokat, patikákat, drogériákat a nekik kijelölt idősávban, 9 és 12 óra látogassák.

Borítókép: A kormany.hu által közzétett képen védőfelszerelést viselő orvos ellát egy beteget a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított osztályon a fővárosi Szent László Kórházban 2020. május 8-án.