A multik oldalán áll

58 perce

Szánthó Miklós: a Tisza Párt vezére a dollármédia által felépített szereplő

Szánthó Miklós szerint Magyar Péter a dollármédia és a manipulációs körök által kialakított szereplő – ezt pontokba szedve is bemutatta.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke újabb balhékra készül

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

„Magyar Péter politikai megszületése óta próbálja eltagadni igazi valóját. Eredettörténete is már csalárdságban fogant – lehallgatta a saját feleségét, ez volt a „belépősztorija” –, ezért is nagyon ideges ő és az őt felfuttató balos médiagépezet, ha elmondják róla az igazságot” – írta Szánthó Miklós a közösségi oldalán.

SZÁNTHÓ Miklós
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója
Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

A Tisza a multik oldalán áll

Az Alapjogokért Központ igazgatója hozzátette: 

a jobboldal Tisza-jelenségről adott leírását összeesküvés-elméletnek csúfolták, hol kacagva, hol leminősítően szólva arról, hogy Magyar Péter a dollármédia és a manipulációs kerekasztal által felépített szereplő;

hogy Brüsszel embere; aki ebből fakadóan támogatja Ukrajnát és a háborút; aki ebből fakadóan adót és rezsit emelne és nyugdíjat csökkentene; és aki szintén ebből fakadóan a bankok és a multicégek oldalán áll – a magyar emberekkel szemben.

Szántó Miklós elemzésében részletesen is kifejtette, hogy eddig mi valósult meg a fenti felsorolásból – írja a Magyar Nemzet.

A külföldi tulajdonú K&H Bank elemzője most ismerte el egy háttérbeszélgetésen, hogy „a piac” a Tiszának szurkol, mert „választások után több területhez is hozzá kellene majd nyúlni”. (Értsd: például extraprofitadók, multik szektorális különadója.)

Adó- és rezsiemelés, nyugdíjcsökkentés

A Tisza politikusai (például Tarr Zoltán) és „szakértői” (Dálnoki Áron, Petsching Mária Zita, Simonovits András stb.) több alkalommal és több fórumon arról beszéltek, hogy több- és magasabb kulcsokkal operáló szja-rendszerre lenne szükség (ahol az átlagbér a mai 15 helyett már 22 százalékkal adózna), a kkv-k társasági adóját 9-ről 25 százalékra vinnék fel, a rezsicsökkentést „humbugnak”, a jelenlegi nyugdíjrendszert „túl bőkezűnek” nevezték, és a nyugdíjak úgynevezett degresszív adóztatásáról beszéltek – sorolta Szántó Miklós. hangsúlyozta: a „piacok bizalmát” a fent említett banki elemző lényegében ezeknek a terveknek tulajdonította, és amúgy ezek egybecsengenek az Európai Bizottság „országspecifikus ajánlásaiban” évek óta szereplő követelésekkel.

Az Alapjogokért Központ vezetője emlékeztetett: a Tisza úgy csatlakozott az Európai Néppárthoz, hogy a felvételnek három, előre rögzített feltétele volt, ezek közül az egyik Ukrajna végsőkig való támogatása. Erről részletesen a Magyar Nemzet cikkében olvashat

