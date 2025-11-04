2 órája
Szánthó Miklós: a Tisza Párt vezére a dollármédia által felépített szereplő
Szánthó Miklós szerint Magyar Péter a dollármédia és a manipulációs körök által kialakított szereplő – ezt pontokba szedve is bemutatta.
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
„Magyar Péter politikai megszületése óta próbálja eltagadni igazi valóját. Eredettörténete is már csalárdságban fogant – lehallgatta a saját feleségét, ez volt a »belépősztorija« –, ezért is nagyon ideges ő és az őt felfuttató balos médiagépezet, ha elmondják róla az igazságot” – írta Szánthó Miklós a közösségi oldalán.
A Tisza a multik oldalán áll
Az Alapjogokért Központ igazgatója hozzátette:
a jobboldal Tisza-jelenségről adott leírását összeesküvés-elméletnek csúfolták, hol kacagva, hol leminősítően szólva arról, hogy Magyar Péter a dollármédia és a manipulációs kerekasztal által felépített szereplő,
hogy Brüsszel embere, aki ebből fakadóan támogatja Ukrajnát és a háborút, aki ebből fakadóan adót és rezsit emelne és nyugdíjat csökkentene, és aki szintén ebből fakadóan a bankok és a multicégek oldalán áll – a magyar emberekkel szemben.
Orbán Viktor: Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét
Szánthó Miklós elemzésében részletesen is kifejtette, hogy eddig mi valósult meg a fenti felsorolásból – írja a Magyar Nemzet.
A külföldi tulajdonú K&H Bank elemzője most ismerte el egy háttérbeszélgetésen, hogy „a piac” a Tiszának szurkol, mert „a választások után több területhez is hozzá kellene majd nyúlni”. (Értsd: például extraprofit-adók, multik szektorális különadója.)
Adó- és rezsiemelés, nyugdíjcsökkentés
A Tisza politikusai (például Tarr Zoltán) és „szakértői” (Dálnoki Áron, Petschnig Mária Zita, Simonovits András stb.) több alkalommal és több fórumon arról beszéltek, hogy több és magasabb kulcsokkal operáló szja-rendszerre lenne szükség (ahol az átlagbér a mai 15 helyett már 22 százalékkal adózna), a kkv-k társasági adóját 9-ről 25 százalékra vinnék fel, a rezsicsökkentést „humbugnak”, a jelenlegi nyugdíjrendszert „túl bőkezűnek” nevezték, és a nyugdíjak úgynevezett degresszív adóztatásáról beszéltek – sorolta Szánthó Miklós. Hangsúlyozta: a „piacok bizalmát” a fent említett banki elemző lényegében ezeknek a terveknek tulajdonította, és amúgy ezek egybecsengenek az Európai Bizottság „országspecifikus ajánlásaiban” évek óta szereplő követelésekkel.
Az Alapjogokért Központ vezetője emlékeztetett: a Tisza úgy csatlakozott az Európai Néppárthoz, hogy a felvételnek három, előre rögzített feltétele volt, ezek közül az egyik Ukrajna végsőkig való támogatása.