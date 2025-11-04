Szánthó Miklós: a Tisza Párt vezére a dollármédia által felépített szereplő

Szánthó Miklós elemzésében részletesen is kifejtette, hogy eddig mi valósult meg a fenti felsorolásból – írja a Magyar Nemzet.

A külföldi tulajdonú K&H Bank elemzője most ismerte el egy háttérbeszélgetésen, hogy „a piac” a Tiszának szurkol, mert „a választások után több területhez is hozzá kellene majd nyúlni”. (Értsd: például extraprofit-adók, multik szektorális különadója.)

Adó- és rezsiemelés, nyugdíjcsökkentés

A Tisza politikusai (például Tarr Zoltán) és „szakértői” (Dálnoki Áron, Petschnig Mária Zita, Simonovits András stb.) több alkalommal és több fórumon arról beszéltek, hogy több és magasabb kulcsokkal operáló szja-rendszerre lenne szükség (ahol az átlagbér a mai 15 helyett már 22 százalékkal adózna), a kkv-k társasági adóját 9-ről 25 százalékra vinnék fel, a rezsicsökkentést „humbugnak”, a jelenlegi nyugdíjrendszert „túl bőkezűnek” nevezték, és a nyugdíjak úgynevezett degresszív adóztatásáról beszéltek – sorolta Szánthó Miklós. Hangsúlyozta: a „piacok bizalmát” a fent említett banki elemző lényegében ezeknek a terveknek tulajdonította, és amúgy ezek egybecsengenek az Európai Bizottság „országspecifikus ajánlásaiban” évek óta szereplő követelésekkel.