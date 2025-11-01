Orbán Viktor: a lengyel kormányfő példátlan támadást indított Magyarország ellen

A magyar miniszterelnök közösségi oldalán reagált Donald Tusk támadásaira . A lengyel kormányfőnek Orbán Viktor megüzente: ideje lenne, hogy a saját dolgával foglalkozzon – írja a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök bejegyzésében úgy fogalmazott: Donald Tusk példátlan támadást indított Magyarország ellen. Orbán Viktor ennek kapcsán azonban hangsúlyozta, hogy a lengyel miniszterelnök mindezt azért teszi, mert óriási bajban van odahaza.

Pártja elvesztette az elnökválasztást, kormánya instabil, és ő maga is lemarad a közvélemény-kutatásokban

– írta a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint Donald Tusk Manfred Weberrel „mára már Európa leghangosabb háborús uszítójává vált – mégis kudarcot vall a háborús politikája: Ukrajna kifogy az európai pénzekből, és a lengyel nép belefáradt a háborúba.”