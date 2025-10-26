Zelenszkij rettegésben tartja az ukránokat

Júliusban a korrupcióellenes hatóságok függetlenségét gyakorlatilag megszüntető törvényt fogadott el az ukrán parlament - írja a Magyar Nemzet

A jogszabály jelentősen kiterjesztette a főügyész hatáskörét a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) felett. Az intézkedés heves tiltakozásokat váltott ki, majd végül, július végén, a nemzetközi nyomás és a belső tiltakozáshullám után az ukrán parlament elfogadta a 13533-as törvényjavaslatot, amely visszaállítja a független korrupcióellenes intézmények jogköreit. Alig két hónappal később a két ügynökség aggódik a tevékenységüket befolyásoló mérgező légkör és a végrehajtó hatalom kezében lévő ukrán biztonsági szolgálattal (SBU) fennálló, különösen feszült kapcsolataik miatt.

Jogilag visszatértünk a július 22-i törvény előtti helyzethez

– magyarázza a SAPO egyik, névtelenséget kérő ügyésze nemrégiben a Le Monde-nak, hozzátéve:

Ettől eltekintve úgy érezzük, hogy a helyzet megváltozott. Most már azon tűnődünk, hogy holnap reggel nem kopogtat-e valaki az ajtónkon házkutatási paranccsal vagy akár parancs nélkül, csak azért, mert rendesen végeztük a munkánkat.

