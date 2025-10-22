9 órája
Trump megerősítette: nem törölték a budapesti békecsúcsot
Deák Dániel politológus az Instagramon osztotta meg, hogy Donald Trump a Fehér Házban újságírói kérdésekre válaszolva megerősítette: nem törölték a budapesti békecsúcsot, csupán nem akar idővesztegető találkozót. Az amerikai elnök elmondása szerint ha már találkozik Putyinnal, akkor konkrét megállapodásokat akar aláírni vele.
Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf–Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben, 2025. augusztus 15-én
Deák Dániel a közösségi oldalán osztotta meg: Donald Trump arra is utalt, hogy a háttérben zajlanak az egyeztetések az oroszokkal, mint fogalmazott, két napon belül lesz hivatalos tájékoztatás is az ügyben – írja a Magyar Nemzet.
Az amerikaiak azt akarják elérni, hogy a jelenlegi frontvonalak mentén fagyasszák be a konfliktust, az oroszok viszont ezt nem támogatják, ők egyéb jellegű területi megállapodásokat szeretnének. E két álláspont között kell megtalálni egy konszenzust, erről zajlik most a tárgyalás a háttérben és a nyomásgyakorlás a nyilvánosságban. Trump most azt mondta, lát esélyt a tűzszüneti megállapodás tető alá hozására
– osztotta meg a szakértő bejegyzésében.
Szijjártó Péter: sokan nagyon sok mindent megtesznek azért, hogy ne legyen békecsúcs
Deák Dániel szerint egy elnöki szintű találkozó előkészítése mindig hosszadalmas folyamat, a háttérben folyamatosak az egyeztetések és a tárgyalások.
„Donald Trump és Vlagyimir Putyin pedig már csak akkor találkozik, ha minden részletet előzetesen kidolgoznak a felek, és már van mit aláírni, van miben elnöki szinten megállapodni.”
A politológus kiemelte:
Donald Trump és Vlagyimir Putyin is megerősítette, hogy Budapesten akarnak legközelebb találkozni. Az ilyen jellegű nyilvánosság előtti üzengetés egészen addig jellemző lesz, amíg létre nem jön a tárgyalás Budapesten.
Bejegyzésében hozzátette zárásként azt is, hogy Szijjártó Péter szerdán találkozik az amerikai külügyminiszterrel. A budapesti békecsúcs előkészítése lesz a fő téma.