Tizenöt éve történt a vörösiszap-katasztrófa

A két-három méter magas, sűrű, vörös színű iszapáradat autókat sodort el, házakat döntött össze, utcákat borított be. A katasztrófában tíz ember vesztette életét, köztük kisgyermekek és idős emberek. Mintegy kétszázan szenvedtek különféle sérüléseket – leggyakrabban lúgmarásokat és égési sebeket. A vörösiszap-katasztrófában érintett három településen több mint 300 ház vált lakhatatlanná, a családoknak azonnal el kellett hagyniuk otthonukat – idézte fel a Magyar Nemzet.

Fotó: Kurucz Árpád / Forrás: MW

Négy ember meghalt, három embert még keresnek, 123-an kerültek kórházba a hétfő délelőtt történt kolontári ökológiai katasztrófája nyomán. Egymillió köbméter vörösiszap ömlött ki az ajkai tározóból, több ezer embert, egy 40 négyzetkilométeres területet veszélyeztetve. A kormány Vas megyében is vészhelyzetet rendelt el

– írta 15 évvel ezelőtt a Vaol.

Október 8-án hajnalban pedig már hivatalosan ötre emelkedett a halálos áldozatok száma, miután a veszprémi kórházban belehalt sérüléseibe egy 81 éves férfi, délután pedig megtaláltak két újabb, korábban eltűntként keresett áldozatot. Október 11-én találták meg az utolsó eltűntként nyilvántartott személy holttestét. Október 13-án és november 5-én, egy hónappal a katasztrófa után egy-egy újabb sérült hunyt el a kórházban, velük végül tízre emelkedett a katasztrófa áldozatainak száma.

A legnagyobb pusztítás a tározóhoz közelebb fekvő két települést, Kolontárt és Devecsert érte. Az életveszélyessé váló, vörösiszappal szennyezett házakból csaknem négyszáz embert azonnal ki kellett menekíteni, és további száztíz személy kitelepítéséről kellett haladéktalanul gondoskodni. Több százan veszítették el otthonukat, vagyonukat, megélhetésüket. A károsultak száma meghaladta a kilencszáz főt. Az erősen lúgos, maró hatású ipari hulladék több mint ezer hektár mezőgazdasági területet borított el.

A tragédia másnapján Bakonyi Zoltán, a tározót üzemeltető Mal Zrt. vezérigazgatója azt állította, hogy „a vörösiszap nem veszélyes”, sőt nemes egyszerűséggel ártalmatlan anyagnak nevezte a lúgos zagyot. Az újonnan felálló kormány október 5-én rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, ahol Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette: nem természeti katasztrófa, hanem emberi mulasztás történt. Pintér Sándor a vezérigazgató szavaira reagálva azt közölte: „Ha a cégvezetés szerint nem veszélyes az anyag, javaslom, hogy fürödjenek meg benne.”