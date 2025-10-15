Leleplezték a „testbeszédszakértőt”: kiderült, ki áll az áltudományos fejtegetések mögött

Egy ingatlanügynök, volt újságíró készíti azokat az áltudományos videókat, amelyek célja kormánypárti politikusok, köztük a Szőlő utcai javítóintézettel összefüggő álhírbotrány fő célpontja, Semjén Zsolt lejáratása, hiteltelenítése – derítette ki a Magyar Nemzet.

A Testbeszéd nevű YouTube-csatornát üzemeltető

Fehér Attila, a 42 éves nyíregyházi férfi készíti azokat a videókat, amelyek a tudományosság látszatát keltve elemzik kormánypárti politikusok nonverbális kommunikációját, azaz „testbeszédét”, azt állítva, hogy ellentmondás van a szavaik és a gesztusaik között. A honlapján kommunikációs és testbeszédszakértőként kínálja „szolgáltatásait”, noha utóbbi területen nincs pszichológiai végzettsége, szakképzettsége, így szakmai jogosultsága sincs.

A cikk kitér arra is, hogy Fehér Attila újságíró és ingatlanügynök a Nyíregyházi Televízió (NYTV) mellett megfordult a HVG szerkesztőségében is. Magáról azt írja: „Több mint egy évtizeden át riporterként és szerkesztőként kutattam a szavak mögötti igazságot, megtanulva dekódolni a kimondatlan üzeneteket és a valódi szándékokat. Az elmúlt 7 évben HR szakemberként pedig abban segítem a cégeket, hogy megtalálják a megfelelő embereket a megfelelő pozíciókba, többek között a verbális és a nonverbális kommunikáció elemzésével.”