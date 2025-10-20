Szörnyű helyzetbe hozná terveivel a nyugdíjasokat a Tisza Párt

Szinte már nem telik el egy nap anélkül, hogy kiderülne, a Tisza újabb fronton sarcolná meg a magyarokat, válogatás nélkül. Talán az egyik legelképesztőbb ötletük a nyugdíjak megadóztatása, valamint a Nők40 eltörlése. A témával kapcsolatban Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának tagja a Magyar Nemzetnek elmondta: nagyon csúnya dolog, hogy mindig van egy párt, vagy vezető politikus, aki a nyugdíjas társadalmat célozza meg különböző felvetéseivel. Nemrég Simonovits András tiszás nyugdíjszakértő, a nyugdíjak értékének csökkentése mellett érvelt, amivel egyértelművé vált, hogy a Tisza Párt már nem csak adót vetne ki a nyugdíjakra, hanem csökkentenék azt – emlékeztetett.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Ezek a kijelentések kiverték a biztosítékot a nyugdíjas társadalomban, mindenki fel van háborodva, függetlenül attól, hogy magas vagy alacsony volt a nyugdíja

– jelentette ki az Idősek Tanácsának a tagja. Hozzátette, a Tisza Párt elnökéről már számtalanszor kiderült, hogy nem szereti az időseket.

Elsőként Raskó György árulta el, hogy Magyar Péter nem szereti az időseket. Nem tudom megérteni ezeket a fiatal embereket, Magyar Pétert, régebben Jakab Pétert. Nincsenek nekik szüleik? Nincsenek nagyszülők, amiből le tudnák követni, hogy milyen is az idősek helyzete?

– mondta el Kusovszky Imréné. Kifejtette, a nyugdíjasok többségét a Tisza Párt tervei katasztrofális helyzetbe hoznák.

Gondoljunk azokra, akiknek 100-120 ezer forintos nyugdíjuk van. Az sem azért van, mert ő nem dolgozott, hanem mert régen idénymunkások voltak, termelő szövetkezetben dolgoztak, vagy nem dolgoztak csak négy órában

– emelte ki az idősek Tanácsának tagja. Hozzátette, a Fidesz-kormányok törekvése ezzel szemben, hogy a nyugdíjak értékét megtartsa, és kiegészítő juttatással segítse a szépkorúak boldogulását.

Megkaptuk a 30 ezer forintos utalványt. Januárban jön az újabb nyugdíjemelés. Februárban megkapjuk a 13. havi nyugdíjat. A kormány erőn felül teljesíti a nyugdíjak felé vállalt kötelezettségét. Mindezt úgy, hogy háború van a szomszédban, nem megy a gazdaság, és mégis lehet a kormányra számítani

– tette hozzá Kusovszky Imréné.

A teljes interjút ide kattintva elolvashatják a Magyar Nemzeten.