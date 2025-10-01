1 órája
Tisza-adó helyett szja-mentesség: ma indul a történelmi családtámogatás
Október 1-jétől egyetlen háromgyermekes édesanyának sem kell személyi jövedelemadót fizetnie – jelentette be a kormány. Az intézkedés csaknem egymillió család életét könnyíti meg, és több százmilliárd forintot hagy a gyermekes háztartásoknál. Deák Dániel elemző szerint januártól a kétgyermekes, negyven év alatti anyák is csatlakozhatnak az adómentességhez.
Mától megváltozik minden háromgyermekes édesanya élete
Forrás: Shutterstock
„Tisza-adó helyett: mától
a háromgyermekes édesanyáknak egyáltalán nem kell személyi jövedelemadót fizetniük”
– írta a közösségi oldalán Deák Dániel, miután a kormány döntése értelmében október elsején indul az új családtámogatás.
Az elemző a bejegyzésében tudatta, az ehhez szükséges nyilatkozat legegyszerűbben a NAV online nyomtatványkitöltő alkalmazásában adható be elektronikusan.
Hozzátette, januártól pedig
a negyven év alatti kétgyerekes anyák is adómentesek lesznek.
Ismert, Orbán Viktor miniszterelnök év elején jelentette be, hogy Európa legnagyobb adócsökkentési programját indítja el a magyar kormány. A kormányfő kiemelte, hogy bevezetik a csed és a gyed teljes jövedelemadó-mentességét. Továbbá a két- és háromgyermekes anyák teljes jövedelemadó-mentességet kapnak. Az utóbbiak 2025 októberétől, az előbbiek 2026 januárjától – írja a Magyar Nemzet.
A bejelentett lépés csaknem egymillió édesanyát érint, és további nyolc-kilencszázmilliárdot hagy a gyermekes családoknál.
Az október elsején életbe lévő szja-mentességről a háromgyermekes anyák mától nyilatkozhatnak, így a kedvezmény már az októberre vonatkozó, november elején kézhez kapott fizetésben megjelenik. A kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre, így például a munkabérre, a vállalkozói kivétre, a megbízási szerződéssel vagy őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre is érvényesíthető.
Ez azt jelenti, hogy
a háromgyerekes anyák keresete teljes egészében mentesül az szja alól
– hívta fel a figyelmet a NAV.
