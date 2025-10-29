1 órája
Kenyai tragédia: DNS-vizsgálatokra lesz szükség az azonosításhoz
A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy mielőbb azonosítsák és hazaszállíthassák a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben előző nap meghalt magyar állampolgárok holttesteit – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten, írja az MTI.
Turistákat szállító kisrepülőgép roncsa, miután lezuhant a kenyai Diani közelében, Kwale megyében 2025. október 28-án
Forrás: MTI/EPA
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be a kormányülést követően, hogy továbbra is tart a kenyai légi katasztrófa körülményeinek vizsgálata.
A kenyai polgári légiközlekedési hatóság végzi a vizsgálatot. Ígéretet tettek, hogy gyors lesz a vizsgálat, és amint annak eredménye lesz, azt közölni fogják velünk
– tájékoztatott a külgazdasági és külügyminiszter.
Szijjártó Péter beszámolt a kenyai tragédia részleteirőlNyolc magyar állampolgár is az áldozatok között van.
Majd elmondta, hogy az illetékes magyar konzul már a katasztrófa helyszínén van, s felkereste a kórházat, ahova a holttesteket szállították.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy
DNS-vizsgálatokra lesz szükség az azonosításhoz, és a magyar konzul a folyamat felgyorsítása érdekében felvette a kapcsolatot a helyi rendőrséggel.
„Mindent megteszünk, hogy a holttesteket minél előbb haza lehessen szállítani, hogy a hozzátartozók a temetésről minél előbb intézkedni tudjanak" – tudatta.
„Amint a baleset körülményeivel kapcsolatban újabb információkkal rendelkezünk, azt természetesen a hozzátartozókkal közölni fogjuk” – tette hozzá.