Szijjártó Péter: már láthatók az eredmények a magyar–amerikai kapcsolatok új szakaszában

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Amerikai–Magyar Üzleti Tanács rendezvényén először is rámutatott, hogy a legutóbbi hasonló találkozó óta, Donald Trump elnök idén januári hivatalba lépésével, teljesen új szakaszba lépett a két ország kapcsolata.

Orbán Viktor és Donald Trump

Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Mindig is jó gazdasági kapcsolataink voltak. Mindig is jó védelmi kapcsolataink voltak. De mindig rossz politikai kapcsolataink voltak, és ez valamelyest árnyékot vetett az együttműködés jól működő részeire is. Ez most véget ért

– hangsúlyozta.

Tehát a vádaskodások, a sarokba szorítás időszaka után most olyan helyzetbe kerültünk, amikor valódi személyes barátság van a két ország vezetői között

– tette hozzá.

Kifejtette, hogy ennek jelentős kézzelfogható eredményei is vannak, például, hogy Magyarország visszakerült az ESTA-programba, illetve említette a paksi atomerőmű bővítését, s a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető Rogán Antalt is törölték a szankciós listáról.

Azt is üdvözölte, hogy Donald Trump beiktatása óta már több amerikai vállalat beruházást jelentett be Magyarországon, amelyek mind magas hozzáadott értékű, modern technológiájú projektek.

Szijjártó Péter a kerekasztal-beszélgetésen kitért az Európai Unió és az Egyesült Államok között nemrég létrejött vámmegállapodásra is, amely szavai szerint nagyon hátrányos az EU szempontjából, a „lehető legrosszabb egyezség, ami ebben az ügyben megszülethetett”.

Nem ez az első alkalom, hogy az Európai Bizottság kárt okozott az európai gazdaságnak, s attól tartok, nem is az utolsó

– fogalmazott.