Ruszin-Szendi Romulusz ellen több feljelentést is tettek

A fegyverbotrány előzménye, hogy egy Szeghalmon készült videófelvétel alapján úgy tűnik, Magyar Péter embere fegyvernek látszó tárggyal ment a Tisza Párt ottani, májusi rendezvényére. Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt a vezérkari főnöknél. Az ügyben szabálysértési eljárás indult, Ruszin-Szendi fegyverét pedig lefoglalta a rendőrség. Sajtóinformációk szerint egy másik tiszás rendezvényen is látszott a felvételeken, hogy fegyvernek látszó tárgy van Magyar Péter bizalmasánál – ráadásul a közelében fiatalkorúak is voltak. Budai Gyula emiatt is a hatóságokhoz fordult.