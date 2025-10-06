október 6., hétfő

Tudomány

1 órája

Ők kapják idén az orvosi-élettani Nobel-díjat

Címkék#Nobel-díj#biotechnológiai#immunrendszer

Az immunrendszerünk működésével és védekezésével kapcsolatos felfedezéseikért ítélték oda a három tudósnak a rangos elismerést.

MW
Ők kapják idén az orvosi-élettani Nobel-díjat

Mary E. Brunkow és Fred Ramsdell amerikai, valamint Szakagucsi Simon japán tudós (b–j) portréi az orvosi és élettani Nobel-díj nyerteseit bejelentő sajtótájékoztatón a stockholmi Karolinska Intézetben, 2025. október 6-án

Forrás: MTI/EPA/TT Hírügynökség

Fotó: Claudio Bresciani

Mary E. Brunkow és Fred Ramsdell amerikai, valamint Szakagucsi Simon japán tudós kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért – jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben, írja az MTI.

A Nobel-bizottság indoklása szerint

a három tudós azonosította az immunrendszer biztonsági őreit, a regulációs T-sejteket, amelyek megakadályozzák, hogy immunsejtjeink saját szervezetünket támadják.

Eredményeik reményt nyújtanak

  • az autoimmun betegségek kezelésére vagy gyógyítására,
  • hatékonyabb rákkezeléseket tehetnek lehetővé,
  • és segítségükkel megelőzhetők lehetnek a súlyos szövődmények az őssejtátültetések után

– hangzott el a bejelentéskor.

Brunkow a seattle-i Rendszerbiológiai Intézet vezető programmenedzsere, Ramsdell a San Franciscó-i Sonoma Biotherapeutics biotechnológiai vállalat tudományos tanácsadója, Szakagucsi pedig a japán Oszakai Egyetem Immunológiai Kutatóközpontjának professzora.

A kitüntetettek 11 millió svéd koronán (388 millió forinton) osztoznak egyenlő arányban.

A díjat hagyományosan december 10-én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át.

 

