Orbán Viktor véleményt mondott az uniós szankciókról

Orbán Viktor csütörtökön az Európai Tanács ülésén vett részt Brüsszelben. A kormányfő az egyeztetést követően a Magyar Nemzet újságírójának kérdésére is válaszolt.

Orbán Viktor úgy fogalmazott:

Ami a szankciós csomagot illeti, hosszú hetekig tartó tárgyalások előzték meg. Mindent kivettünk belőle, ami rossz volt Magyarországnak. Ez egy olyan szankciós csomag, amely bár folytatja a szankciós politikát, amely gyökerében elhibázott, de ez a csomag Magyarországot nem érinti negatívan. Mindig úgy tárgyalunk, hogyha lesznek is új szankciós csomagok, azok Magyarországra ne gyakoroljanak negatív hatást.

A kormányfő szerint, ami az alaphelyzetet illeti, mintegy 20-30 milliárd euró között van az az összeg, amit a magyar gazdaság eddig „elbukott a háborún". Szavai szerint ebből világosan következik, hogy minden magyar családnak, minden magyar kis- és középvállalkozónak az az érdeke, hogy minél hamarabb béke legyen.

Brüsszeli sajtótájékoztató Brüsszeli sajtótájékoztató Posted by Orbán Viktor on Thursday, October 23, 2025

A pénz ne menjen Ukrajnába, s a magyar gazdaságot, meg az Unió többi gazdaságát ne blokkolják a szankciók. Ez egy zsebkérdés

– tette hozzá.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, Orbán Viktor Brüsszelben hangsúlyozta: Magyarország nem akar belevonódni az orosz-ukrán háborúba. Azt javasoljuk az ukránoknak, hogy inkább egy béketárgyalással próbálkozzunk, mi abban tudunk segíteni. Embert nem küldünk, fegyvert nem küldünk, pénzt nem adunk, de szívesen segítünk egy béketárgyalás nyélbe ütésével – fogalmazott a kormányfő.