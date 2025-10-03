október 3., péntek

Helga névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Balliberális módszerek

1 órája

Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a Tisza Párt kiszivárgott terveit

Címkék#Tarr Zoltán#Tisza-adó#Magyar Péter#Orbán Viktor

Tarr Zoltán egy fórumon beszélt arról, hogyan térnének vissza a régi balliberális módszerekhez.

MW
Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a Tisza Párt kiszivárgott terveit

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala

„A Tisza alelnöke megint elszabadult. Amíg mi Koppenhágában álltunk ellen a háborús ellenszélben, addig a Tisza-adó után újabb szög kandikált ki Magyar Péter brüsszeli tornazsákjából” – idézte fel Orbán Viktor a Facebook-oldalán, írja a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök emlékeztetett:

Tarr Zoltán legújabb értekezésében a kórházak, kórházi férőhelyek és az iskolák »újragondolását« helyezi kilátásba.

„Lassan a brüsszeli országjelentések összes ajánlása megjelenik a lépten-nyomon szivárgó Tisza programjában. Jól ismerjük ezt a fajtát a történelemkönyvekből. Ők azok, akik mindig valaki mástól várják, hogy utat mutasson az országnak. Mi azért nem tévesztjük el a célt” – hangsúlyozta.

Orbán Viktor közölte:

a Tisza Párt Brüsszelnek, a kormány a magyar embereknek akar megfelelni.

„És meg is fogunk. Megcsináljuk azt, ami nem sikerült az elődeinknek. Kívül tartjuk Magyarországot a háborún, és megvédjük a magyar családok biztonságát. Mert nekünk Magyarország az első” – szögezte le a kormányfő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu