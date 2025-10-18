46 perce
Orbán Viktor: mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete!
A kormányfő október 23-ára hívta követőit, hogy a békemeneten közösen álljanak ki a háborúval szemben és a béke mellett.
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulóján tartott veszprémi ünnepi megemlékezésen 2023. október 23-án
Forrás: MTI
Fotó: Koszticsák Szilárd
Orbán Viktor a Harcosok Klubja oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: most mindennél fontosabb a béke melletti kiállás.
Október 23-án csatlakozz te is a békemenethez, és mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete!
– hangsúlyozta a kormányfő.
Orbán Viktor elárulta, miért éppen Budapest a békecsúcs helyszíne
A miniszterelnök arra biztatta a résztvevőket, hogy minél többen legyenek jelen. A békemenet gyülekezője október 23-án reggel 9 órakor lesz az Elvis Presley téren, ahonnan a menet a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül vonul a Kossuth térre, még Orbán Viktor ünnepi beszéde előtt.