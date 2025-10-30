Orbán Viktor: igazságot Lengyelországnak!

Igazságot Lengyelországnak! A lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson, a Brüsszel-barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük – írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán, miután találkozott Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterrel Budapesten.

Orbán Viktor közölte, a volt minisztert a lengyel kormány le akarja tartóztatni.

És mindez Európa szívében. Közben Brüsszel hallgat. Micsoda állapotok!

– fogalmazott a kormányfő.

A bejegyzéshez csatolt fényképre azt írta: magyar-lengyel két jó barát.