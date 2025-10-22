október 22., szerda

Budapesti békecsúcs

1 órája

Orbán Viktor: ha eljön az ideje, megrendezzük

Címkék#békecsúcs#Orbán Viktor#Donald Trump

A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök magyarországi találkozójáról.

MW
Orbán Viktor: ha eljön az ideje, megrendezzük

Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 20-án

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI

Fotó: Kaiser Ákos

Szijjártó Péter Washingtonban. A békecsúcs előkészületei folytatódnak” – erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök hozzátette: 

Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük.

Orbán Viktor kiemelte:

És persze holnap, a Békemeneten megmutatjuk a világnak, hogy nem véletlenül esett a választás Budapestre. Azért lett így, mert Magyarország a béke szigete, és a magyarok a béke pártján állnak. Tartsanak velünk! Most kell igazán sokan legyünk!

 

 

