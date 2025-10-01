Orbán Viktor: ezért akarják lenyomni a magyarok torkán a Tiszát

„Éljenek a családok! Mától a háromgyermekes anyák sem fizetnek adót. Ez 250 ezer édesanyát érint, és átlagjövedelemnél havi 100 ezer forintot jelent. És jönnek a kétgyermekesek is. Ilyen a világon sehol sincs. Ez a családok adóforradalma” – idézte a Magyar Nemzet Orbán Viktor a harcosoknak küldött üzenetét.

Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Angela Merkelt, a Németországi Szövetségi Köztársaság korábbi kancellárját a Karmelita kolostorban 2025. október 1-jén

Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök újabb üzenetében közölte, Angela Merkellel indult a nap.

Számos kérdésben nem értettünk egyet, de Németország kancellárjának kijáró tisztelettel fogadtuk. Egyszer kancellár, mindig kancellár

– fogalmazott, jelezve, épp Koppenhágába tart, az Európai Tanács ülésére.