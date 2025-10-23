október 23., csütörtök

Együtt

1 órája

Orbán Viktor: Ez már az űrből is látszik!

Címkék#Békemenet#Orbán Viktor#miniszterelnök

A miniszterelnök közösségi oldalán mutatta meg, hogy soha nem látott tömeg gyűlt össze a Békemeneten. Soha nem voltunk még ilyen sokan! – írta.

Orbán Viktor: Ez már az űrből is látszik!

Jól nézünk ki – írta a kormányfő.

Békemenet. Soha nem voltunk még ilyen sokan! – írta a közösségi oldalán megosztott fotóalbumhoz a miniszterelnök.

Együtt vagyunk. Sokan vagyunk! – osztott meg egy új albumot a miniszterelnök:

 

 

