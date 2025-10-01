október 1., szerda

EU-csúcs előtt

30 perce

Orbán Viktor: Európa öles léptekkel halad a háború felé

Orbán Viktor Koppenhágába utazik az EU-csúcsra. A miniszterelnök szerint éberen kell figyelni, mert Európa gyorsan halad a háború felé. Hangsúlyozta, hogy amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, a magyarok pénzét nem fogják Ukrajnába küldeni.

Orbán Viktor: Európa öles léptekkel halad a háború felé

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ma irány Koppenhága. Észnél kell lenni. Veszélyes EU-csúcs elé nézünk. Ketrecharc lesz. Erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett: A Bizottság elnöke szerint ugyanis „Európa harcban áll”. 

A lengyel miniszterelnök azt mondja „el kell ismernünk, hogy az orosz-ukrán a mi háborúnk”. A svéd miniszterelnök pedig tegnap arról beszélt, „fokozni kell a nyomást Magyarországon”, hogy Ukrajna EU-tagságában előre tudjanak lépni. Baljós előjelek. Európa öles léptekkel halad a háború felé

 – fogalmazott a kormányfő. 

Orbán Viktor kiemelte:

A magyar valóság az, hogy a szomszédban nem a mi háborúnkat vívják. Ukrajna EU-tagsága ügyében nincs európai egység, nélkülünk nem is lehet. A magyarok pénzét pedig nem fogják Ukrajnába küldeni. Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig biztosan nem!

