Orbán Viktor: a baloldal régi mániája, hogy a nyugdíjakat meg kell sarcolni (videó)

El a kezekkel a nyugdíjaktól! – üzent a baloldalnak a miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a tiszás tervekre, mely szerint megadóztatnák a nyugdíjakat - írta a Magyar Nemzet.

 Szerinte mindig is két oldal volt a magyar politikában, a baloldal és a jobboldal. Míg a jobboldali kormány emeli a nyugdíjakat, addig a baloldal régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat meg kell sarcolni.

– Tipikus baloldali gazdasági programot csinálnak, erre az ország már egyszer ráfaragott 

– jelezte a Tisza Párttal kapcsolatban Orbán Viktor. 

– El a kezekkel a nyugdíjaktól! A nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem emelni kell! 

– zárta rövidre Orbán Viktor. 

Az eredeti cikkért kattintson. 

